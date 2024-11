Guláš? Tak ten jistě umí uvařit každý. Dokonce jsou rodinné recepty, které se liší tak moc, jako den a noc a přesto každý z nich chutná pro své strávníky nejlépe na světě. Možná je ale přece jen na čase vyzkoušet inovaci a využít rady zkušených kuchařů.

Guláš, který vaříme prakticky po paměti, je ve svém základu vařené hovězí maso, cibule a paprika. Už jen proto, že se často hovoří o maďarském guláši, je zřejmé, kde je jeho původ. Z Maďarska, respektive z jeho území, také podle všeho pochází i samotný jeho název, který je kombinací maďarského slova gulya, tedy stádo krav a z tureckého výrazu pro vojsko: As.

Těžké začátky v bojové vřavě?

V době, kdy bylo území dnešní Budapešti dobýváno vojsky Osmanské říše, vzniklo prý jednoduché jídlo, které bylo možné snadno připravit v jednom kotli. Bylo dobré a nasytilo vojsko, což byl základní požadavek. Od té doby se jistě receptura několikrát změnila, ale základ zůstává stejný. Jemnější varianta hovoří o tradičním pokrmu pastevců, kde základ slova zůstává stejný. Ať už je jeho historie jakákoliv, vždy je prostor pro inovaci.

Kvalitní kližka je základ

Jakkoliv můžeme guláš považovat za docela obyčejné jídlo, k úspěchu při jeho přípravě nesmíme opomenout hned několik zásadních podmínek. Tak za prvé - kvalitní maso je základ, ale neznamená to, že musíme koupit zadní hovězí. Naopak: nejchutnější bude guláš z kližky, která se báječně vyvaří a dodá výslednému pokrmu chuť, sílu a hustší konzistenci. S vařením nespěchejte, maso by se mělo na konci jen rozsýpat.

close info maridol777 / Shutterstock.com zoom_in Chutney udělá z guláše mistrovské dílo.

Nečekaná surovina

O základním receptu se patrně nemusíme ani bavit, ten je obecně známý. Víme, že poměr cibule a masa by měl být v ideálním případě vyrovnaný, že maso nesmíme při základním otestování přetáhnout a tak dále. Jenomže potom přijde okamžik, který možná mnohým doslova vyrazí dech. Do slaného pokrmu totiž šéfkuchaři často přidávají chutney (čatní), a to dokonce raději ovocné, než to cibulové.

Proč chutney?

Meruňkové nebo švestkové chutney totiž dodá guláši jemnost, nasládlý podtext a celkově zajímavý další rozměr, který bychom v takovém jídle patrně nečekali. Pro začátek zkuste přidat jen trochu této přísady, ale brzy zjistíte, že nemusíte šetřit. Do porce pro čtyři lidi může přijít jedna, ale klidně i dvě polévkové lžíce. Přidává se před koncem vaření, kdy guláši zbývá poslední čtvrthodinka na plotně.

Připravte si ho doma

Co je to vlastně chutney? Tato hustá omáčka má svůj původ v indické kuchyni a připravuje se z ovoce, zeleniny, cukru, octa a koření. Nejčastěji se můžeme setkat s chutney cibulovým, meruňkovým, švestkovým, ale také rajčatovým. Rozvařená a několik hodin produšená okořeněná zelenina nebo ovoce se nakonec propasírují a uskladní ve sklenicích jako například zavařenina. Ale podrobný recept na chutney by byla jiná, i když také velmi zajímavá kapitola. Existuje totiž tolik variant, kolik je v Indii širokých rodin. A to je opravdu hodně…

