Chcete na Štědrý večer podávat exkluzivní bramborový salát, který zůstane co nejdéle ve skvělé kondici? Odpověď je jednoduchá: Nedělejte při jeho přípravě zbytečné chyby!

Příprava bramborového salátu na Vánoce je mnohdy obřad, kdy se využívá rodinných receptů a vychytávek, aby měl prvotřídní chuť. Mnozí z nás se však často dopouštějí zbytečných přešlapů, které mohou tuto pochoutku zbytečně znehodnotit. Co byste tedy nikdy při přípravě bramborového salátu neměli dělat a čeho je lepší se vyvarovat?

Jak připravit „kouzelný“ bramborový salát se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Recepty bez brepty:

Zdroj: Youtube

Různý recept, ale stejná pravidla

Pokud chcete dosáhnout opravdu kvalitního bramborového salátu, je jedno, jaký využijete recept, vždy by však měl být již prověřený. Mnohem důležitější je, jak budete při přípravě postupovat, což se ve výsledku odrazí nejen na výsledné chuti, ale také na trvanlivosti salátu. A neméně podstatné je i správné skladování.

close info Profimedia zoom_in Zelenina by měla být vždy studená.

Jak míchat bramborový salát

Když už máte veškeré ingredience z daného receptu v míse, nastává fáze míchání salátu. V tomto případě se držte pravidla, že naprostá hygiena je na prvním místě. Nebraňte se tedy míchání salátu rukama, jak doporučují šéfkuchaři, jde o mnohem lepší variantu, kdy se vzájemně propojí jednotlivé chuti. Na lžíci a vařečku raději zapomeňte, myslete však nejen na dokonalou hygienu rukou, ale používejte i ochranné rukavice. Bohužel velké procento jedinců míchá bramborový salát bez ochrany, čímž dochází ke kontaminaci potravin s nežádoucími patogeny. Salát se tedy značně mnohem dříve kazit a postupně přichází i o své chuťové kvality.

Pozor na ochutnávání

Stejná potíž se týká i všech kuchyňských nástrojů, které do mísy se salátem později vložíte. Jakmile budete salát ochutnávat, nikdy už znovu tu samou lžičku do salátu nevkládejte. Opět by došlo k nežádoucí kontaminaci, kdy by se přenesly do salátu mikroorganismy z vašich úst. Použijte vždy čistou lžíci, většinou se nesní všechen salát během Štědrého večera, ale dojídá se ještě pár dalších dní.

Teplá zelenina? Nikdy!

Pokud chcete, aby vám bramborový salát vydržel co nejdéle, je vždy důležité použít kvalitní suroviny. Mnohé z nich procházejí tepelným ošetřením, například kořenová zelenina, hrášek či sterilované okurky. V případě, že tepelnou úpravu provádíte doma, zeleninu ihned zchlaďte. Díky tomu zabráníte možnému šíření nežádoucích patogenů. Týká se to samozřejmě i brambor.

Jen kvalitní majonéza

Vzhledem k tomu, že většina Čechů přidává do bramborového salátu majonézu, je nutné, aby byla z kvalitních a bezpečných vajec. Není tedy od věci připravit si domácí verzi z domácích vajíček či z chovu od farmářů. Pokud používáte majonézu koupenou, sáhněte vždy po vyrobené z pasterovaných vajec. Vyhnete se tak riziku nebezpečné salmonely.

close info Ravsky zoom_in Bramborový salát nabírejte vždy čistým kuchyňským náčiním.

Špatné skladování

Kvalitu bramborového salátu, včetně jeho trvanlivosti, může pokazit také nevhodné skladování. Vždy salát udržujte v chladu a spotřebujte ho do 2 až 3 dní. Určitě s ním nepočítejte na silvestrovské chlebíčky!

