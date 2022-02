Nejčastější chyby při pečení, kterými zničíte moučníky, buchty a další sladkostí

Situace, která už někdy zaskočila kdekoho. Rozhodli jste se ohromit rodinu po nedělním obědě sladkou tečkou? A přestože jste se snažili dodržet vše podle vybraného receptu, nedopadlo to vůbec podle vašich představ? Nezoufejte a zkuste se z neúspěchu poučit. Možná jste se dopustili některé chyby, která se při pečení stane každému.

Během pečení sladkostí můžou snadno vzniknout různé situace, které vás mohou vykolejit. Nemusíte si však hned zoufat nebo zuřit a vyhazovat nepovedenou laskominu do koše. Všechno se dá napravit, jen musíte vědět, jak na to. Nic není takovou katastrofou, jak se na první pohled může zdát. Stačí se vyvarovat nejčastějších chyb. Které to jsou?

Nastudujte si pečlivě recept

Ve chvíli, kdy se rozhodnete vyzkoušet nový recept, který budete dělat poprvé, není nad to si přesně předem ujasnit, co vše budete potřebovat a jak krok po kroku postupovat. A pěkně od začátku až do konce. Bez této přípravy se vám snadno může stát, že vám některá z ingrediencí bude chybět, nebo si neuděláte dostatečný časový rozvrh, který k pečení budete potřebovat. Některá těsta se totiž musejí nechat odstát, aby byl výsledek opravdu dokonalý. Když s tímto „prostojem“ člověk nepočítá, může nastat zbytečná panika a každé urychlení může mít své neblahé následky.

Mouka potřebuje péči

Častou chybou při pečení bývá neprosetá mouka. Jestliže chcete, aby byl váš pečený dezert dostatečně nadýchaný, tak tento krok nikdy nevynechte. Odvažte si náležité množství mouky, pečlivě prosejte a teprve poté s ní dle receptu začněte pracovat. Nejenže mouku krásně prokypříte, ale uvidíte, kolik drobných nečistot se zachytí v sítku.

Častou chybou při pečení bývá neprosetá mouka. Zdroj: shutterstock.com

Nezaměňujte prášek do pečiva a jedlou sodu

Přestože plní při pečení obě ingredience podobnou funkci, a to těsto nakypřit, funguje každá na jiném principu. Jedlá soda je zásaditá a reaguje až za přítomnosti kyselých látek. Takže v případě, že použijete sodu, je nutné do těsta přidat i kyselou přísadu, jako jsou ocet, citrónová šťáva nebo jogurt. Oproti tomu je prášek do pečiva z kukuřičného škrobu, jedlé sody a kyseliny, takže aby došlo ke kypřicí reakci, stačí jej smíchat jen s tekutinou.

V případě záměny dodržujte užitečné pravidlo

Jestliže zjistíte, že doma máte pouze prášek do pečiva a potřebujete ho nahradit sodou, vydělte potřebné množství třemi. Tři lžičky prášku do pečiva nahradíte jednou lžičkou jedlé sody. Nezapomeňte však na kyselou přísadu.

Ztuhlé máslo z ledničky

V mnoha receptech je uvedeno, že budete potřebovat máslo pokojové teploty. Vždy to dodržte a nesnažte se jej nahradit studeným ani rozpuštěným máslem. Nedošlo by ke správným reakcím a mohlo by to poškodit váš připravovaný koláč. Buď si připravte máslo předem, nebo použijte některý z triků, který vám pomůže ztuhlé máslo přivést do změklé konzistence. Pomůže pár vteřin v mikrovlnce nebo máslo přikryjte nahřátou miskou, do které jste předtím nalili horkou vodu.

Krémy míchejte pečlivě a dostatečně dlouho

Na přípravu krému použijte máslo pokojové teploty, které utřete s cukrem. Nestačí však, aby se obě přísady jen spojily. Věnujte krému dostatečný čas, aby se cukr zcela rozpustil a směs byla svým způsobem nadýchaná a bez hrudek.

Nevynechte uvedený krok se špetkou soli

Jestliže je v receptu uvedena špetko soli, v každém případě ji tam dejte. Vyzdvihne totiž sladkou chuť. A další argument? S kynutým těstem by se vám bez přidané soli mnohem hůře pracovalo.

Plech si připravte s předstihem

V situaci, kdy máte již těsto připravené, ale teprve začnete vymazávat plech či jej vykládat pečicím papírem, probíhá kypřící reakce dál, a to hlavně v případě použití jedlé sody. Jakmile je těsto podle receptu připravené, snažte se ho co nejdříve transportovat na plech a do trouby, aby kvasný proces probíhal už v teple.

Teplota trouby je při pečení nesmírně důležitá! Při nedostatečném vyhřátí by vám těsto nemuselo „vyskočit“, jak má. Zdroj: shutterstock.com

Předehřejte si troubu a zbytečně ji neotevírejte

Teplota trouby je při pečení nesmírně důležitá! Při nedostatečném vyhřátí by vám těsto nemuselo „vyskočit“, jak má. Naopak v přehřáté troubě by se vám mohlo zbytečně připálit na povrchu, zatímco vnitřek by byl nedopečený. A zbytečně časté nakukování do trouby? Tomu se také vyhněte, protože by se vám uvnitř rouby nepodařilo udržet tu správnou teplotu.

