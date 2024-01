Dostali jste chuť na oblíbenou masovou pochoutku plnou neodolatelné vůně? Poradíme vám, jaké chyby byste při pečení vepřového kolena neměli nikdy dělat, abyste si mohli pokrm náležitě vychutnat.

Vepřové pečené koleno je v Čechách vyhlášenou pochoutkou, a dokonce sem za ní jezdí i zahraniční turisté. V různých podobách je tento pokrm v nabídce mnohých restaurací a pivnic, ale nejlépe vždy chutná připravený po domácku. Pokud si však chcete vychutnat šťavnaté a křehké vepřové maso, měli byste se vyhnout nejčastějším chybám, které by jeho výslednou chuť pokazily.

Jak se připravuje pečené vepřové koleno na pivě, se podívejte na YouTube videu na kanále Mistr Málek:

Zdroj: Youtube

Lahůdka s dávkou kolagenu

Je pravdou, že ne každý tomuto masu z prasete holduje. Patří však mezi nejchutnější kousky, které vepřové maso nabízí. A když koleno správně připravíte, jedná se doslova o neodolatelnou delikatesu plnou vynikající šťávy. Navíc tělu dopřejete i řádnou dávku kolagenu. Jak tedy postupovat, abyste se nedopouštěli zbytečných přešlapů?

close info Mironov Vladimir zoom_in Nepodceňte správný výběr!

Pozor na špatný výběr

Pokud chcete na stůl servírovat opravdovou lahůdku, je důležité umět vybrat správné koleno. Je jedno, jestli zvolíte přední nebo zadní. Jestliže máte rádi více libového masa, sáhněte vždy po předním. Na druhou stranu koleno ze zadní končetiny je díky většímu množství tuku křehčí a šťavnatější.

Kvalitní koleno by mělo mít krásně světlou kůži, kdežto barva masa by měla být tmavší, než je u vepřového masa běžné. Čím je maso červenější, tím bude také chutnější. A jak poznáte, že se jedná o čerstvý kus? Maso by mělo být krásně pružné a po zatlačení prstu by se mělo rychle vrátit do původního stavu.

Nedostatečná očista

Než začnete vepřové koleno připravovat, pečlivě jej omyjte a zbavte všech chlupů a štětin. Nejenže by ve výsledku vypadalo koleno méně esteticky, ale pokrm by se i nepříjemně konzumoval.

Nepečte syrové koleno

Jestliže chcete předejít riziku tuhého a vysušeného masa, nedávejte péct vepřové koleno nikdy nepředvařené. Naopak jej uvařte v horké vodě do měkka. Abyste nepřišli o chuťové kvality, ponořte koleno až do vroucí osolené vody a pak ho zvolna vařte po dobu 2 až 2,5 hodiny.

close info Andrey Starostin zoom_in Vepřové koleno před pečením předvařte.

Nevhodné koření a žádná marináda

Klíčovou roli k dokonalé chuti hraje i použité koření a nedostatečná doba marinování. Pokud chcete, aby bylo maso plné vůní a chutí, marinujte koleno alespoň 3 hodiny před úpravou, a to nejlépe ve směsi červeného vína, vody, soli a koření. S vepřovým kolenem ale také ladí kmín a česnek.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, cookerandlooker.com