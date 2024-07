Kynuté těsto je základem buchet, pečiva a dalších nadýchaných lahůdek. Co můžete dělat, aby to vaše bylo pěkně vláčné a nakypřené?

Všechno to vypadá jednoduše. Stačí udělat kvásek, zpracovat pár surovin a počkat, až se z těsta stane jeden velký kopec, ze kterého se pak připraví buchty, koláče, pečivo nebo nadýchané šátečky…

„Kynuté těsto je prostě základ, ale bohužel se někdy může stát, že nevyběhne,“ varuje pekař a dodává, že častým důvodem této „nehody“ není kupodivu „unavený“ kvásek, ale spíš některá z chyb při zpracování. Jaké jsou tedy podle odborníků největší přešlapy, kterých se občas (možná) dopouštíte?

Autor videa, Čas na Te.Be vám ukáže, jak správně připravovat kynuté těsto. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Dáváte suroviny do mísy „halabala“

Kupodivu i taková příprava kynutého těsta má svou štábní kulturu. Když ji narušíte, můžete tím ohrozit celý výsledek.

„Nejdříve se do mísy dává mouka,“ vysvětluje pekař a pokračuje: „Do ní se pak udělá rukou prohlubeň, kam se pak postupně přidávají tekuté suroviny. Díky pozvolnému hnětení je pak těsto vláčné a hladké.“

Používáte méně droždí

Droždí je hybnou silou každého kynutého těsta. Pokud chcete, aby vám to vaše hezky nabylo, je potřeba do něj přidat požadované množství kypřidla. Doporučené množství je na 1 kg mouky zhruba od 20 – 50 g.

Sázíte na nekvalitní mouku

Sázíte na nekvalitní mouku

Mouka je hlavní surovinou při přípravě jakéhokoliv těsta. Proto si dejte záležet, aby ta „vaše“ byla kvalitní a obsahovala větší množství lepku. Před použitím zkontrolujte, zda je mouka v pořádku a není například navlhlá nebo nemá hořkou chuť. „Než mouku přidáte do mísy, pořádně ji prosejte. Odstraníte tak zbytky nečistot, ale zároveň bude nadýchanější,“ doporučuje odborník.

close info Profimedia zoom_in Velký vliv na kynutí těsta má i původní teplota surovin.

Používáte přísady z lednice

„Aby těsto lépe vykynulo, připravte je z potravin, které jste nechali povolit při pokojové teplotě,“ říká profesionál a dodává, že byste měli těsto zpracovávat rukama, které ho ještě zahřejí a podpoří proces kynutí.

Už naše babičky věděly, že těsto nejlépe kyne na teplém místě, proto pokud ho chcete dát do trouby, maximálně ji nahřejte na 50 stupňů Celsia. Ne více, protože horko těstu nesvědčí! Aby povrch vašeho nadýchaného bochníku neokoral, nezapomeňte ho poprášit moukou a překrýt čistou utěrkou.

Přidáváte „mokré ovoce“

Nakynuté těsto se většinou zpracovává rukama a nechává se ještě „dokynout“. Pokud do těsta přidáváte ovoce plné šťávy, může se stát, že koláč ztěžkne a ztratí svou vláčnost. A to by byla škoda. Proto než přidáte ovoce, omyjte ho a osušte. Případně ho nechte (je-li kompotované) na sítku okapat.

Zdroje: www.prozeny.cz, https://www.toprecepty.cz