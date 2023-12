Bramborový salát je klasika, která o vánočních svátcích doprovází štědrovečerní menu, ale i chlebíčkovou kanonádu poté… Jak dlouho byste se měli ze salátu těšit a čím ho můžete zkazit?

Co rodina, to originální recept na bramborový salát. Někdo do něj dává hrášek, jiný šunkový salám… Ale najdou se i tací, kteří se striktně drží „odlehčeného“ rakouského modelu, kdy se místo majonézy používá ocet. Podle statistik Češi tuhle přílohu natolik milují, že jí dokážou pojídat i více než čtyři dny v kuse. Máte to také tak? Pak byste měli znát rizika takového „dojídání“, plus hygienické přešlapy, které ze štědrovečerního jídla dělají „časovanou bombu“.

Při míchání zapomínáte na hygienu

Aby všechny přísady v bramborovém salátu byly krásně chuťově propojené, musíte je pořádně promíchat. Podle průzkumů k tomu 25 % Čechů používá vlastní ruce. Podle kuchařů je takový postup více než riskantní, protože vaše prsty a dlaně mohou být kontaminované různými bakteriemi, které se pak rozšíří i do jídla. Proto odborníci doporučují používat čistou lžíci nebo si ruce mýt v průběhu přípravy mýdlem a to hned vícekrát. Hotový salát určitě pak nenechávejte stát na lince a rovnou ho šoupněte do lednice. V chladu si udrží delší trvanlivost.

close info Profimedia zoom_in Při přípravě bramborového salátu by se měla dodržovat přísná hygiena.

Ochutnávejte vždy „novou lžící“

Je ten salát dobře okořeněný nebo ještě něco potřebuje? Tohle dilema řeší všichni, kdo se zhostili přípravy téhle tradiční pochoutky. Podle hygieniků někteří „domácí kuchaři“ používají na ochutnávání jednu stejnou lžičku. Bohužel tím jen přenášení mikroorganismy ze svých úst přímo do jídla. A to se pak chtě nechtě začne brzy kazit. Pokud se tedy chystáte na „chuťovou inventuru“ salátu, používejte vždy čistou lžíci.

Používejte „chytré suroviny“

Víte o tom, že volba surovin v bramborovém salátu určuje i jeho trvanlivost? Podle průzkumů 99 % Čechů přidává do salátu majonézu nebo tatarskou omáčku. Patříte mezi ně? Pak místo toho,abyste tuhle omáčku vyráběli doma, raději si ji kupte. Obsahuje totiž pasterizovaná vejce, která mají menší riziko salmonely a zároveň prodlouží i trvanlivost omáčky.

close info Profimedia zoom_in Bramborový salát zbytečně nevystavujte pokojové teplotě. Odeberte z mísy jen požadované množství, zbytek dejte znovu do lednice.

Pozor na skladování

V žádném případě nenechávejte salát ležet ladem v kuchyni. V teple totiž riskujete, že vám brzy zkvasí brambory a z vašeho „jídla pro bohy“ se stane žaludeční hrozba. Proto s hotovým salátem šup do lednice nebo na balkon! Pokud salát servírujete, odeberte jenom určité množství na talíř a pak přílohu opět vraťte do chladu.

Dejte na něj poklici

Bramborový salát vždycky skladujte přiklopený poklicí. Jinak hrozí, že vám začne osychat a také se může změnit i jeho výsledná barva či chuť. Šéfkuchaři doporučují začít s přípravou den předem. Výsledek bude lepší a lahodnější!

Tři dny a DOST!

Všechno krásné jednou končí. A i bramborový salát nevydrží donekonečna. Podle odborníků byste ho měli konzumovat MAXIMÁLNĚ tři dny. V opačném případě hrozí břichabol a za ten vám žádné jídlo nestojí.

