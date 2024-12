Chytrý dort: Připravuje se bez náplně, ale v troubě se promění na plněný

info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 13. 12. 2024 clock 2 minuty video

Také milujete, když něco nalejete do formy a ono to v troubě kouzlí samo? Přesně takový je chytrý dort. Jednoduchý moučník, který se během pečení promění na dezert s několika vrstvami. Přitom příprava zabere jen pár minut. Co víc si přát?

Na první pohled se může zdát tento dezert moc obyčejný, ale během pečení se z jednoduchého těsta vytvoří tři vrstvy. Piškotový spodek, krémový střed a nadýchaný vršek. Tajemství úspěchu spočívá v pečlivém postupu, správném poměru surovin a nízké teplotě pečení. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Cookrate – Czech: Recept na Chytrý dort Zdroj: Youtube Pro přípravu budete potřebovat základní ingredience, které najdete téměř v každé kuchyni: šest vajec, 250 gramů cukru, 125 gramů hladké mouky, 125 gramů másla, litr mléka a trochu vanilkového aroma. Začněte tím, že oddělíte žloutky od bílků. Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé pěny, která dortu dodá lehkost. Přidejte rozpuštěné máslo a postupně vmíchejte mouku a mléko, aby vzniklo hladké těsto. Na závěr vyšlehejte bílky do pevného sněhu a opatrně je zapracujte do těsta. Výsledná směs bude tekutá, a právě díky tomu vzniknou vrstvy. Těsto nalijte do pekáče vyloženého pečicím papírem nebo vymazaného máslem. Pečte při 150 stupních Celsia zhruba hodinu, dokud povrch nezezlátne a nebude na dotyk pevný. Po vyjmutí z trouby nechte dort zcela vychladnout v pekáči, aby se vrstvy dobře ustálily. Související články Vaření a recepty Pomazánka na topinky podle Jana Punčocháře: I Masterchef používá masovou konzervu video Vaření a recepty Bramboráky dělám bez strouhání brambor už léta. Jejich příprava je 100x rychlejší video close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na první pohled se může zdát tento dezert moc obyčejný, ale během pečení se z jednoduchého těsta vytvoří tři vrstvy. Piškotový spodek, krémový střed a nadýchaný vršek. Když dort nakrájíte, odhalí se jasně oddělené vrstvy, které vypadají, jako byste do těsta přidali náplň. Spodní část je jemná a krémová, prostřední vrstva připomíná vanilkový pudink a horní část má lehkou piškotovou strukturu. Dort můžete obměnit přidáním citronové kůry pro osvěžující chuť nebo jemným poprášením kakaem pro čokoládový nádech. Chytrý dort je nejlepší po několikahodinovém odpočinku v chladu, kdy se vrstvy ještě lépe ustálí. Před podáváním ho můžete ozdobit moučkovým cukrem nebo doplnit čerstvým ovocem, které skvěle podtrhne jeho jemnou chuť. Zdroj: jamilacuisine.ro

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít