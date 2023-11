Cibule je zkrátka základ všeho. Právě většina českých jídel je na cibuli skoro založena a bez ní by neexistovaly nejvýznamnější české klasiky jako například utopenci, drtivá většina salátů, nebo guláš. Jak ji ale připravit správně?

Stálice kuchyní po celém světě. Pěstuje se ve 170 zemích celého světa a zrovna Češi na ni nedají dopustit. Roste u nás několik desítek vlastních odrůd, nejvíce se jich však pěstuje v Číně. Není divu, jelikož cibule je zkrátka základní stavební surovinou pro nekonečnou řadu pokrmů. Jak ji ale správně připravit, aby neztratila svou chuť? Mnoho lidí to totiž neumí, a tak naprosto její chuť zničí. Cibule se dá uplatnit v obrovském množství pokrmů. Správný cibulový základ je něco, čeho nemusí dosahovat jen profesionální šéfkuchaři. Cibulku můžete pouze osmahnout na másle nebo oleji, ale pravý kulinářský zážitek je ji osmahnout na sádle. Musíte ji ale restovat tak, aby byla upravena stejnoměrně. To je klíčem k úspěchu. Proto vždy volte pánev či kastrol, který dobře vede teplo. Další důležitý úkon je cibuli pravidelně míchat a vyčkat na ten správný okamžik, kdy můžete začít přidávat další ingredience.

Jak nakrájet cibuli jako profesionál se můžete podívat v Youtube videu z kanálu Jak v kuchyni:

Zdroj: Youtube

Fígly šéfkuchařů

Šéfkuchaři na to mají jednoduchý fígl. Ten spočívá v tom, že cibuli na pánvi po chvilce restování zalijí trochou vývaru. Pak ho nechají odpařit a směle pokračují v restování. Pokud však chcete, aby vaše cibule zářila zlatavou barvou, když ji například chcete přidat jako ozdobu na vrch jídla, tento trik se vám bude hodit. Stačí, když cibuli před restováním obalíte v hladké mouce. Pak ji smažte ve vyšší vrstvě oleje. Až budete hotovi, odstraňte přebytečný tuk, například pomocí ubrousku. Pokud ale chcete mít cibuli extra vytuněnou, můžete do mouky, ve které budete cibuli obalovat, přidat nějaké koření. Může to být mletá paprika nebo chilli, pokud máte rádi pikantnější chutě.

Mnoho lidí neví, jak správně smažit cibuli. S těmito fígly profesionálních šéfkuchařů je to však procházka růžovým sadem.

Rada na závěr

Cibuli skladujte v suchu. Nejlepší je ji mít zavřenou například ve špajzu, kam se nedostane moc vzduchu a tepla. Ideální teplota pro skladování cibule je nějakých 4 až 8 stupňů celsia.

