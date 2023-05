Už žádné slzy při krájení cibule. Tenhle trik se svíčkou zná málokdo. Podívejte

Krájení cibule se neobejde bez slz. Ovšem existují prostředky, kterými můžete „cibulový pláč“ zmírnit nebo úplně vypustit.

Když si americký šlechtitel rostlin Rick Watson dal závazek, že vyšlechtí cibuli, při jejímž krájení nikdo nezapláče, netušil jak to bude těžké. Výzkum mu trval několik desítek let a jednoho dne vymyslel Sunions! Cibulka vypadá stejně jako její sestry z jiných odrůd. Není geneticky modifikovaná a i když jí loupete, strouháte nebo krájíte, neuroníte ani jednu slzu. Čím to je? Za tímhle zázrakem stojí odebrání syn-propanthial S-oxidu, což je právě ta sloučenina, která způsobuje podráždění očí a cibulový pláč.

Cibule bez štiplavé chuti

Jenže, jak se říká, nic není zadarmo. Cibule bez své přirozené složky sice není štiplavá, ale o to je sladší. Zatímco v USA s jejím pěstováním začali před 4 lety, do Evropy se dostala teprve vloni. Prodává se například ve specializovaných obchodech a supermarketech Waitrose ve Velké Británii. Do Česka tahle cibulová novinka zatím nedorazila. Proto se musíte spolehnout na štiplavou českou žlutou cibuli od farmářů. Ale nebuďte smutní. Česká cibule je šťavnatá, zdravá a má říz, což oceníte při vaření tradičních pokrmů. A slzy? Vyzkoušejte legendární trik se svíčkou a další rady.

Krájení cibule je řehole. Bez pláče se to jen tak neobejde. Zdroj: Profimedia

Zapalte svíčku

Na videu uvidíte trik s čajovou svíčkou při krájení cibule:

Tenhle trik zní trochu zvláštně, ale funguje! Přesvědčte se sami. Ještě než se pustíte do práce, zapalte čajovou svíčku a umístěte ji do blízkosti prkénka. Jakmile se knot rozhoří, začněte krájet cibuli. Je vám divné, že ještě nebrečíte? Není divu. Plamen totiž do sebe vtáhne cibulové výpary a vy pak máte oči v suchu.

Svíčka vtáhne do sebe cibulové výpary. Zdroj: Profimedia

Šup s cibulí do mrazáku!

Říká se, že chlad cibuli zkrotí. Dejte ji proto před zpracováním na 15 minut do mrazáku a až pak se pusťte do krájení. Zelenina by neměla uvolňovat tolik dráždivých výparů a vaše vaření by tak mělo být bez pláče.

Zbavte se spodku cibule

Říká se, že ve spodní části cibule je největší koncentrace enzymů a molekul, které uvolňují dráždivé látky a způsobují „cibulový pláč“. Pokud se tedy chcete vyhnout slzení, odstraňte tuhle část. Pláč při krájení pak nebude tak intenzivní.

Použijte ostrý nůž

Sirné cibulové výpary vznikají v momentě, když krájením porušíte jejich buněčnou stěnu. Pokud na práci použijete ostrý nůž, bude práce rychlejší a slzy vás tak nezaskočí.

Chlad prý redukuje cibulový pláč. Zdroj: Profimedia

