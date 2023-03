Cibuli naše babičky skladovaly celý rok. Měly skvělé fígle. Dělejte to jako ony

Cibule je královnou kuchyně. Neobejde se bez ní kdejaký základ pokrmu, vykouzlíte z ní štiplavé dobroty a má neuvěřitelné účinky na zdraví lidského organismu. I to jsou důvody, proč mít tuto zeleninu vždy po ruce. Jak to ale udělat, aby vám cibule vydržela a nepodlehla zkáze? Podívejte se na to, jak skladovaly cibuli naše babičky a na další triky.

Nejčastěji najde cibule uplatnění jako základ pokrmů, saháte po ní, jakmile se o někoho z rodiny pokouší chřipka nebo nachlazení, guláš by bez ní rozhodně nebyl tím, čím je. A kulinářský skvost v podobě francouzské cibulačky také stojí za zmínku. Jak z cibule ale dostat maximum toho, co nabízí a jak s ní pracovat, abyste si co nejvíce ušetřili práci? Na všechny tyto otázky znaly odpověď už naše babičky.

Cibule nabízí úžasnou paletu barev a chutí, stačí si vybrat. Zdroj: Shutterstock

Vyberte barvu dle libosti

Cibule je právem královnou mezi zeleninou. Vybírat můžete hned mezi několika druhy. Nádherná a chuťově naprosto skvělá je cibule s tmavě purpurovým zbarvením. Použít ji samozřejmě můžete do teplé kuchyně, i když do základů omáček a polévek je jí škoda. Nechejte její výraznou chuť vyniknou ve studené kuchyni, kde se bude díky své barvě i nádherně vyjímat. Podobně je na tom i cibule šalotka. Tu si rozhodně nespletete. Oproti svým kolegyním je drobnější a má výrazně jemnější chuť. Velké oblibě se těší hlavně ve francouzské kuchyni, nebojte se ji použít i vy. Ve studené kuchyni nebo ke grilovanému masu s ní uděláte velikou parádu.

Červená cibule je chuťově jemnější a hodí se do studené kuchyně. Zdroj: shutterstock

Konzumujte cibuli pravidelně!

Cibuli byste měli mít doma po ruce vždy. Nejen kvůli její lahodné chuti a nepostradatelnosti v kuchyni, ale také kvůli jejím účinkům na zdraví. O cibulovém čaji nebo sirupu, který se užívá při projevech nachlazení, jste už asi slyšeli. Tím ale rozhodně její síla nekončí. Naopak. Cibule má blahodárné účinky na pružnost cév a také zpomaluje jejich stárnutí, můžete ji tudíž považovat jako prevenci proti křečovým žílám. Navíc dokáže při pravidelné konzumaci snižovat krevní tlak a čistit krev. Cibuli můžete využít i jako první pomoc při bolesti ucha. Nakrájejte tuto štiplavou zeleninu, obalte ji kouskem gázy a přiložte na bolavé ucho. Nechte působit nejlépe přes no, mělo by se vám ulevit.

Pečujte o cibuli jako o poklad

A jak o královnu kuchyně, která podporuje činnost střev, jater i žaludku, pečovat, aby vám doma vydržela co nejdéle? Vyrobit si z ní můžete kytici, kterou zavěsíte na suché místo a postupně z ní odebíráte. Jak na pletení, se podívejte na videu:

Cibule nejdéle vydrží na chladném místě, ale pozor, nesvědčí jí vlhko. Spleťte ji do copu, celý jej dejte do punčochy a zavěste. Pokud přece jen bojujete s vlhkem, pojistěte se krajíčkem suchého chleba, který k cibuli vložte. Ten dokáže přebytečnou vlhkost zachytit a cibulový poklad zůstane v bezpečí. Takto vám cibule vydrží celou zimu.

Zapletená v copy vám cibule vydrží i celou zimu. Zdroj: shutterstock

Jak skladovat cibuli v bytě?

Ne každý má možnost skladovat několik kilogramů cibule. Přesto existují způsoby, jak si malou zásobu této zeleniny připravit. Orestujte ji! Cibuli nakrájejte na kolečka, nudličky nebo kostičky, podle toho, jak ji v kuchyni nejčastěji používáte, orestujte ji na tuku dozlatova a nechejte vychladnout.

Přendejte ji do čisté sklenice, pevně zavíčkujte a dejte do ledničky, takto vám tam vydrží i pět týdnů, jen ji vždy odebírejte naprosto čistou lžící nebo příborem. Potřebujete do vaření jen půlku cibule? Nevadí, druhou půlku potřete zase tenkou vrstvou másla, zabalte do alobalu a uložte do lednice. Takto vám v lednici vydrží i týden.

Cibulové slupky nevyhazujte, budou se vám o Velikonocích hodit. Zdroj: Shutterstock

Tip na závěr



Blahodárné účinky a využití najdou i cibulové slupky. Můžete si z nich vyrobit mazání proti křečovým žilám. Jak na to se podívejte na článek zde:

S blížícími se Velikonocemi se vám slupky budou též hodit. Schraňujte si jak ze žluté, tak z červené a obarvěte v nich vejce. Získáte tak nádherná barvená vejce a přírodní cestou.

