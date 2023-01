Cibulová omáčka k masu podle Pohlreicha. Geniální a téměř zadarmo

Máte koupené maso, které byste chtěli něčím ozvláštnit tak, aby se nejednalo stále o stejné jídlo? Vyzkoušejte třeba cibulovou omáčku podle Pohlreicha, která je jednoduchá a přímo fantastická.

Cibulová omáčka se skládá z několika málo surovin, za které neutratíte žádné velké jmění. Její příprava je velmi rychlá, a proto se hodí, když pospícháte a nemáte příliš času na vaření oběda nebo večeře. Skvěle doplní hovězí maso s kaší nebo bramborem. Přelít cibulovou omáčkou však můžete také třeba vepřovou krkovici s rýží.

Cibulová chuť v omáčce je jemná a zkrátka neodolatelná. Zdroj: shutterstock

Kouzlo spočívá v orestované cibuli

Na cibulovou omáčku si připravte 4 cibule, olej nebo sádlo, vodu na podlití, hladkou mouku a půl kila hovězího nebo vepřového masa. Říkáte si, proč není zrovna vhodné použít kuřecí maso? Důvod je zcela prostý. Kuřecí maso nepropůjčí omáčce takovou výraznou chuť, jako to umí hovězí či vepřové.

Ze všeho nejdříve si oloupejte cibule a nakrájejte je najemno. Poté si připravte pánev, na které rozehřejte vámi zvolený tuk. Přidejte nakrájené cibule, které orestujte na mírném ohni, aby byly kousky průhledné. Pokud byste restovali příliš na silném ohni, mohlo by se stát, že cibuli zkrátka opečete dozlatova, a to by v tomto případě bylo nežádoucí.

Předání chutě masa

Až bude cibulka osmažená dozlatova, přidejte mezi ní osolené plátky masa, které z obou stran krátce orestujte. Následně je zalijte vodou nebo vývarem, přiklopte pokličkou a nechte dusit do měkka. Během celého tohoto procesu maso pustí svou šťávu, která ve výsledné omáčce bude dělat opravdové zázraky.

Vepřové maso je k cibulové omáčce nejvhodnější variantou. Zdroj: Shutterstock

Finální ladění omáčky

Jakmile bude maso měkké, vyndejte ho z pánvičky a tyčovým mixérem rozmixujte omáčku do hladké konzistence. Poté vzniklou omáčku vraťte zpět na pánev, a ještě ji chvilku povařte. Nakonec ji zahustěte pomocí jíšky, osolte ji a opepřete. Do hotové cibulové omáčky můžete maso vrátit nebo s ní přelijte maso až na talíři. Podávat ji můžete opravdu s čímkoliv, jelikož se hodí ke všem přílohám.

Vylepšete omáčku smetanou

Přebývá vám v lednici zbytek smetany, kterou byste rádi spotřebovali? Můžete ji přilít do finální cibulové omáčky a přidat můžete i vaječný žloutek. Vyzkoušet můžete obě varianty a rozhodnout se, která z nich je lepší!

