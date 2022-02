Babicova cibulačka: Levnější, chutnější a zdravější polévku nenajdete

Cibulačka patří mezi nejoblíbenější a nejzdravější zimní polévky. Nejenže zahřeje, ale přinese našemu tělo tolik potřebné vitamíny a podpoří organismus v zimních měsících. Pojďte si připravit cibulačku podle kuchaře Jirky Babicy. Jeho verze je snadná, rychlá, levná a chutná. Co víc si přát!

Není lepší zimní polévka než cibulačka. Nejenže ji můžete připravit na několik způsobů a ani u jednoho nešlápnete vedle, ale tahle polévka udělá vašemu tělu obrovskou službu. Cibulačka vás v zimě zahřeje, ale také zažene viry, rýmu i nachlazení. Pojďte si ji připravit stejně, jak ji vaří lidový kuchař Jirka Babica.

Základem každé pořádné cibulačky je vývar. Někdo používá hovězí, někdo zeleninový. Ať tak, či tak, vývar je v kombinaci s cibulí dokonalým léčivým pomocníkem. Skvělé také je, že cibuli má doma každý z nás, tudíž je cibulačka polévka, kterou si můžete uvařit, kdykoliv na ni dostanete chuť.

Zkaramelizovaná cibule tvoří základ cibulačky. Zdroj: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Cibule má antibakteriální účinky a obsahuje vitamíny

Cibule má antibakteriální účinky a dodává tělu vitamíny, které úspěšně bojují s chřipkou a nachlazením. Spolu s česnekem patří mezi přírodní antibiotika. Cibule obsahuje velké množství vitamínu C, ale také vitamíny skupiny B. Ty příznivě ovlivňují nervový systém, kůži a sliznice.

Cibulová polévka existuje snad tak dlouho jako lidstvo samo, lidé si ji připravují od dob, kdy se začala pěstovat cibule. Ta má původ na území dnešní Číny. Největší rozmach zaznamenala cibule v antickém Řecku. Jednalo se o nenáročnou plodinu, kterou miloval jak císařský dvůr, tak chudina. A když se na přelomu 17. a 18. století dostala do Fracie, tamní kuchaři si cibulačku začali zlepšovat, až vznikla dnešní podoba té francouzské. Až Francouzi do ní začali dávat karamelizovaný cibulový základ, do té doby se cibule jen vařila.

Nebojte se petrželku použít na dozdobení cibulačky. Zdroj: Shutterstock.com / Danie Nel Photography

Nebojte se do cibulačky přidat víno i bylinky

Do francouzské cibulačky se na rozdíl od té české přidává bílé víno, tymián, rozmarýn, ale i brandy nebo vinný ocet. Také do ní neodmyslitelně patří sýr. Česká cibulačka je zase známá chutí vývaru v kombinaci s cibulí a vůní majoránky nebo petrželky.

Pojďte si připravit skvělou a snadnou cibulovou polévku podle Jirky Babicy. Budete potřebovat 3 cibule, 80 g másla, 1 stroužek česneku, 1,5 l vody, 4 veky, zeleninový vývar, majoránku, sůl a pepř.

Začněte tím, že si orestujete cibulku na másle. Přidejte i česnek a opékejte společně s cibulí. Zalijte vývarem a osolte. Na konci vaření přidejte pepř a majoránku. Ideálně podávejte s vekou, na které necháte rozehřát sýr. Nebojte se ani nasekané petrželky. Někdo dokonce do polévky těsně před dovařením rozklepne vajíčko. Česká cibulačka může mít prostě mnoho podob. Je jen na vás, kterou si vyberete.

