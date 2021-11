Cibulový koláč z listového těsta s uzeným. Vynikající, rychlý a zkazit se nedá!

Slané koláče jsou již dlouhá léta nesmírně populární. Dají se připravit na mnoho způsobů, všem chutnají a spolehlivě zastoupí snídaní, oběd i večeři. Kromě toho se také hodí jako skvělé pohoštění pro hosty. Jejich příprava je ale ne vždy úplně jednoduchá a také je leckdy poměrně časově náročná. Ne však, sáhnete-li po listovém těstě. S jeho pomocí vykouzlíte slaný koláč během několika málo minut.

Připravit k večeři po celém dni v práci nějaký rychlý, chutný a jednoduchý pokrm, jenž všechny potěší, je úkolem, nad kterým si častokrát mnozí lámou hlavu. V takovém případě je nutné porozhlédnout se po surovinách nevyžadujících žádnou dlouhou úpravu ani přehnanou zručnost. A právě mezi takové suroviny patří listové těsto. S jeho pomocí lze vykouzlit mnoho úchvatných pokrmů, a to navíc během nesmírně krátké doby. Připravit z něj můžete například taštičky plněné masem či sýrem, pizzu či dokonce slaný koláč.

Pizza z listového těsta

Z listového těsta lze připravit i pizzu. Zdroj: Shutterstock

Domácí pizza patří mezi ty vůbec nejvděčnější pokrmy, neboť si ji můžeme připravit přesně podle naší chuti a obložit surovinami, které máme nejraději. To zároveň velmi ocení i děti, které bude právě takovéhle tvoření nesmírně bavit a posléze si pochutnají na výtvoru, na němž se samy podílely. Klasická pizza se připravuje z kynutého těsta, jehož příprava je časově poněkud náročnější. I proto mnozí sáhnou raději po kupovaném listovém těstě. To stačí jen rozválet, pomazat kečupem či drcenými rajčaty, zasypat sušenými italskými bylinkami a pak už se fantazii meze nekladou. Pizzu lze obložit oblíbenou šunkou, sýrem, krájenými rajčaty či zkrátka čímkoliv, co vám či vašim dětem nejvíce vyhovuje. Takto připravená pizza se peče v troubě vyhřáté na 200 stupňů asi 20 minut. Zkrátka rychlovka, která chutná všem a krásně voní.

Cibulový koláč z listového těsta

Slaný koláč lze upravit na mnoho způsobů. Zdroj: Shutterstock

Zmíněná pizza je však už přece jen poněkud „profláknutá” a nikoho vyloženě nepřekvapí. Zato cibulový koláč ozvláštní váš jídelníček a spolehlivě si od vás mnozí z hostů vyžádají recept. Ten je přitom až neuvěřitelně snadný.

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta

1 kilogram cibule

200 g strouhaného sýru (eidam nebo gouda)

250 g uzeného masa

3 vejce

200 ml smetany

100 ml mléka

1/2 lžičky mleté papriky

sůl

pepř

olej

Postup:

V první řadě si nakrájíme cibuli na tenčí půlměsíčky a společně s masem ji osmahneme na trošce oleje. Pokud máme tučnější kus masa, je možné olej zcela vynechat a cibuli smažit jen na tuku, který se z něj uvolní. Cibuli smažíme tak dlouho, dokud nebude měkká a zlatavá. V mezičase si připravíme zálivku ze smetany, vajec, mleté papriky a mléka. Osolíme ji a opepříme. Rozválíme si listové těsto a přeneseme jej do hlubší formy. Naskládáme na něj orestovanou cibuli s masem, zalijeme směsí ze smetany a vajec a zasypeme strouhaným sýrem. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 200 stupňů asi 35 minut.

TIP: Obdobně lze pochopitelně připravit více variant slaných koláčů, ne jen ten cibulový. Skvěle chutná také koláč se šunkou a jarní cibulkou. Vynikající je také se špenátem.