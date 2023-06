Cikánské řízky: Geniální trik, jak se vyhnout obalování

Obalování řízků v trojobalu může být pořádná otrava. Proto se vyplatí mít v rukávu recept, ve kterém se mouka a strouhanka vůbec neobjevují. I bez nich pak řízky chutnají naprosto famózně a zamiluje si je každý. Znáte cikánské řízky?

Přestože mnozí znají řízky jen jako maso obalené v trojobalu a usmažené v oleji, dají se připravovat i jinak. Někdo je obaluje v jogurtovém těstíčku, jiní si vychutnávají obrácené řízky pečené v troubě. Oblíbené jsou ale také i cikánské řízky. Nejen díky tomu, jak skvěle chutnají, ale i pro svou naprosto jednoduchou přípravu.

Řízky nemusíte připravovat jen v trojobalu. Zdroj: Shutterstock

Řízky bez strouhanky i mouky

I když klasické řízky patří k těm nejpopulárnějším pokrmům vůbec, jejich příprava zdaleka tak oblíbená není. Zvláště pak, když pracujete s větším množstvím masa. Zdlouhavé obalování v mouce, vajíčku a strouhance prostě nikoho nebaví. Navíc po něm zůstává v kuchyni velký nepořádek. Příprava řízků ale nemusí být procesem na několik dlouhých minut. Šťavnaté řízky plné chuti vykouzlíte i bez trojobalu. A možná si na nich pochutnáte ještě víc, než na těch klasických.

Obalování řízků je pořádná piplačka. Zdroj: Shutterstock

Cikánské řízky

Cikánské řízky se nakládají do speciální marinády, se kterou se pak také smaží. Jsou plné šťávy a krásně voní po nejrůznějším koření, které se při jejich přípravě používá. Samotný recept pak můžete brát i jen jako inspiraci a do marinády přidat takové koření, které máte sami nejraději.

Podrobný postup najdete ve videu:

Marináda na maso

Nachystejte si 400 gramů masa, použít můžete kuřecí nebo vepřové. Skvělé je i krůtí. Maso očistěte a nakrájejte ho na menší kousky, respektive na menší řízečky. Maso dejte na chvíli stranou a připravte si dostatečně velkou mísu. Do ní rozklepněte 3 celá vajíčka, přidejte 1 velkou najemno nakrájenou cibuli, 1 lžíci sójové omáčky a také 3 polévkové lžíce bramborového škrobu. Dobře promíchejte. Pak do marinády přidejte ještě 1 lžičku soli, 1/2 lžičky mletého černého pepře, 1 lžičku sladké mleté papriky a 1/2 lžičky kari koření. Opět dobře promíchejte a do marinády naložte nakrájené maso. Mísu přikryjte potravinářskou fólií a nechte maso marinovat alespoň 2 hodiny. Ideálně však přes noc.

Smažení cikánských řízků

Předtím, než se pustíte do smažení, maso s marinádou dobře promíchejte. Přidaný bramborový škrob totiž s největší pravděpodobností klesl na dno, a tak by se řízky špatně smažily. Pak si v dostatečně velké pánvi rozehřejte rostlinný olej a s pomocí naběračky do něj vkládejte postupně jednotlivé kousky masa. Nenabírejte však jen samotné maso, ale i část marinády a hlavně cibuli. Řízky smažte z obou stran dozlatova a podávejte. Nejlépe k nim chutná smetanové bramborová kaše.