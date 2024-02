close info Virtual Art Studio

Kateřina Jelínková 11. 2. 2024 7:10 clock 3 minuty video

Řízky - kdo by je nemiloval? Mnozí z nás by se s jejich konzumací rádi smířili i několikrát do týdne, jsou dokonce rodiny, kde děti vyžadují řízek ideálně denně. Stále stejné jídlo se ale nikomu připravovat nechce, a tak brzy přijdou na řadu různé obměny. Můžeme vyzkoušet třeba cikánský řízek.

Stejně jako v případě jiných jídel je i u cikánských řízků snad tolik receptů, kolik je domácností, v nichž se připravují. Jedni nedají dopustit na kuřecí maso, jiní volí telecí, další přísahají na vepřovou klasiku. Vlastně je to jedno, protože jde hlavně o to, aby si rodina pochutnala. Jak se na to ale dívá odborník na slovo vzatý, hlavní protagonista oblíbeného pořadu Ano, šéfe a známý propagátor moderní a kvalitní gastronomie, šéfkuchař Zdeněk Pohlreich? Možná budete překvapeni, ale jistě ohromeni výsledkem svého snažení. Receptů na cikánské řízky je nespočet. Můžete vyzkoušet třeba i ten, který na youtube nabízejí Toprecepty: Zdroj: Youtube Na strouhanku zapomeňte Při přípravě cikánských řízků podle Zdeňka Pohlreicha můžete směle zapomenout na klasickou trojici mouka, vajíčko, strouhanka. Místo toho si připravte sójovou omáčku, rajský protlak, hořčici, pepř a černé pivo, milovníci ostré chuti mohou přidat také chilli papričky. A samozřejmě maso. V šéfkuchařově receptu se hovoří o vepřovém bůčku děleném na silnější, přibližně centimetrové plátky. Nebudeme tedy čekat žádné příliš dietní jídlo, na druhou stranu si jistě pochutnáme. Připravte si silnou marinádu Prvním krokem, který bude třeba udělat, je příprava marinády. Maso na cikánské řízky je totiž třeba před konečnou úpravou patřičně připravit. Co přijde do marinády? Vlastně všechny zmiňované suroviny, kromě pepře. Použijeme tedy 100 ml sójové omáčky, stejné množství černého piva a po dvou polévkových lžicích rajského protlaku a hořčice, případně podle chuti a odolnosti chilli. close info www.isifa.com zoom_in Marináda umíchaná na míru Všechno chce svůj čas Jakmile bude marináda (bez soli) připravena, můžeme do ní naložit nakrájený bůček. Nespěchejme a nechme jej tak odležet alespoň půl dne, v lepším případě si vše připravte již večer, abyste měli druhý den opravdu delikátní pochoutku k obědu. Určitě se pár hodin navíc vyplatí. Na pánvi nebo na grilu? Jakmile přijde čas na samotné vaření, budeme už mít připravené jemné promarinované maso, které stejně jako klasické řízky můžeme usmažit na pánvi s olejem. Hotové řízky nechte ještě chvíli odležet a zatím si povařte zbylou marinádu, abyste získali omáčku na dochucení řízků na talíři. Pokud se vám nebude chtít loupat a vařit brambory, jistě strávníci vezmou za vděk krajícem čerstvého chleba, který se k takovému jídlu podle mnohých hodí ještě lépe.

Letní měsíce mohou toto vaření ještě zpříjemnit možností přípravy cikánských řízků na grilu. Související články close Vaření a recepty Pizza z pomazánkového másla podle Ládi Hrušky: Na těsto stačí jenom jeden kelímek video close Vaření a recepty Polévka z vlašských ořechů: Naše babičky na ni nedaly dopustit, je skvostná video Zdroje: www.aazdravi.cz, www.recepty.eu, www.apetitonline.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít