Cikánské žebírko podle Jiřího Krampola. Vaří k němu brambory na zvláštní způsob

Na grilu nemusíte připravovat jen steaky a hamburgery, ale také šťavnaté vepřové cikánské žebírko, které si okamžitě zamilujete. Často a rád ho připravuje i herec a bavič Jiří Krampol, který k němu podává i takzvané „smradlavé” brambory. A je zaručeno, že si na nich i přes jejich ne tak úplně lahodně znějící název dokonale pochutnáte.

Teplé letní počasí svádí k pořádání grilovaček, na kterých si celá rodina i parta přátel pochutnává na dokonalých steakách. Pokud ale podobné sešlosti pořádáte často, je poměrně jednoduché se klasických grilovaných dobrot přejíst. Zkuste proto příště vsadit na skvělý recept Jiřího Krampola, podle kterého vykouzlíte nevšedně chutnající plátek masa. A můžete k němu rovnou servírovat netradiční brambory.

Správně okořeněným kouskem masa nikdo nepohrdne. Zdroj: shutterstock.com

Není žebírko, jako žebírko

Přestože se mnohým pod pojmem žebírko vybaví klasické vepřové žebro, nejde vždy jen o tuto část vepře. Žebírko může znamenat i vepřovou kotletu. Slovo kotleta totiž pochází z francouzského slova côtelette, které doslova znamená „žebírko”. A právě s kotletou se pracuje i v receptu Jiřího Krampola.

Pokud byste si ale chtěli vychutnat klasická grilovaná vepřová žebra, podrobný postup, jak je udělat co nejlépe, najdete ve videu. Ta na medu chutnají božsky.

Cikánské žebírko podle Jiřího Krampola

Příprava cikánského žebírka je až směšně snadná a zvládne ji naprosto každý. Navíc má ještě jednu výhodu. Maso se totiž nakládá do speciální marinády, ve kterém vydrží čerstvé i týden, a tak jej můžete ve větším množství skladovat v chladničce a podle chuti spotřebovat.

Na 4 porce si nachystejte 4 silnější plátky vepřové kotlety. Přestože se v původním receptu pracuje právě s kotletou, můžete ji případně nahradit i jiným kouskem masa vhodným ke grilování. Maso naklepejte a naložte ho do láku vyrobeného z 1/2 litru mléka, 2 lžiček soli a 5 stroužků utřeného česneku. Maso ideálně nachystejte například do větší zavařovací sklenice. Pak ho uložte do chladničky a nechte jej minimálně 24 hodin marinovat. Následně ho grilujte z obou stran po dobu zhruba 6 minut.

Skvělou přílohou jsou brambory s olomouckými tvarůžky. Zdroj: Shutterstock

Delikátní „smradlavé” brambory

K cikánskému žebírku se skvěle hodí pečené brambory. Ne ale jen tak ledajaké. Ty, které si Jiří Krampol oblíbil, nesou přívlastek smradlavé. A to proto, že se zapékají olomouckými tvarůžky.

Dostatečně velký pekáček vystelte 200 gramy anglické slaniny a nasypte do něj 1 kilogram na menší kostičky nakrájených brambor. Brambory osolte, posypte je mletou sladkou paprikou a také je zlehka zasypte kmínem. Brambory dejte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte do změknutí. Nakonec na ně rozsypte nastrouhané olomoucké tvarůžky a vložte znovu do trouby na dalších 10 minut.