Cikánský řízek: Trik je v druhu masa i v naklepání. Fantasticky šťavnatý!

Kdo by neznal tradiční kuřecí nebo vepřový řízek v trojobalu. Slyšeli jste ale už někdy o cikánském řízku? Je to něco nového oproti staré klasice. Připravte si rychlý a snadný cikánský řízek, který je velmi lahodný. Nebudete toho litovat!

Řízky patří do české kuchyně již odnepaměti a nejčastěji se připravují ty obalené v trojobalu. Můžete je však obalovat i v kukuřičných lupínkách, anebo je naložit den předem do marinády. I o obrácených řízcích jste už jistě slyšeli. Co takhle ale připravit k obědu řízky na netradiční způsob. Rozšiřte si své kuchařské dovednosti o tuto delikatesu!

Zajímá vás, jak udělat řízky co nejšťavnatější? Podívejte se na tento video recept:

Řízek nebo placičky?

Název cikánský řízek může být trochu zavádějící, jelikož se nejedná o klasicky usmažený kus masa. Na přípravu se používají kuřecí nebo vepřové nudličky, které se smíchají s dalšími ingrediencemi a vy tak vlastně ze vzniklé směsi smažíte placičky, které však nemají chybu! Uvažte si proto zástěru a příprava cikánských řízků může započít.

Řízek z kuřecích nudliček? Opravdu, je to tak! Zdroj: Shutterstock

Příprava potřebných ingrediencí

Na tento recept budete potřebovat 400 g masa, 4 vejce, 4 cibule, 4 lžíce bramborového škrobu, lžíci sójové omáčky, půl lžičky kari, po lžičce sladkou papriku, sůl a pepř. Na závěr budete potřebovat také dostatek oleje, ve kterém se řízky budou smažit. Dle chuti můžete přidat rovněž mletou chilli papriku, česnek, pórek či worcestrovou omáčku.

Masová směs

Nejdříve si maso nakrájejte na menší nudličky a cibuli na měsíčky. Obě suroviny dejte do mísy společně s vejci, bramborovým škrobem a kořením. Vše pečlivě smíchejte dohromady a nechte v klidu odpočívat půl hodiny. Poté si připravte pánev, na které rozehřejte olej. Pomocí naběračky naberte masovou směs a dejte ji na pánev. Placičky smažte z obou stran dozlatova.

Cikánské řízky můžete smažit jak na pánvi, tak na lívanečníku. Zdroj: Shutterstock

Příloha k cikánskému řízku

Cikánský řízek je skvělý především s bramborami. Můžete z nich udělat šťouchané, kaši anebo je nechat pouze uvařené. Brambory podávejte s kouskem másla, obložené čerstvou zeleninou a posypané nasekanou pažitkou. Servírovat budete originální oběd, který všem zachutná!

Kotleta s kostí

Cikánský řízek můžete připravit také z vepřové kotlety na způsob trojobalu. A proč právě maso s kostí? Odpověď je zřejmá. Díky ní bude maso šťavnatější a mnohem více lahodnější. Při naklepání si dejte ale pozor, abyste maso od kosti neoddělili, a proto neklepejte příliš blízko ní. Naklepané maso klasicky obalte v trojobalu a dejte smažit.

