Pohlreichův cikánský řízek. Je snadný a ještě mnohem lepší, než ten klasický

Cikánský řízek je poměrně populárním pokrmem, který si našel svou cestu do mnoha domácností. A dokonce se dostal i k šéfkuchaři Zdeňku Pohlreichovi, avšak ve zcela jiné podobně, než jsou mnozí zvyklí. Zdeněk Pohlreich jej připravuje z vepřového bůčku a nakládá ho do naprosto famózní marinády. Zkuste si ho doma připravit a objevte chuť, kterou jste možná dosud neznali.

Češi jsou milovníky řízků na nejrůznější způsoby. Zatímco někdo dává přednost klasickému kuřecímu nebo vepřovému řízku v trojobalu, jiní nedají dopustit na maso obalené v kukuřičných lupínkách anebo se mohou utlouct po obrácených řízkách. Geniální je také řízek cikánský, který se však připravuje zcela jinak.

Cikánský řízek

Narozdíl od celých plátků masa se cikánský řízek připravuje z masa nakrájeného na tenké nudličky. Ty se smíchají s vejci, cibulí, škrobem a několika druhy koření a ze vzniklé směsi se následně na rozpálené pánvi tvoří malé placičky, které se smaží dozlatova. Hotové řízky krásně voní, jsou plné mnoha chutí a každý milovník masa si je okamžitě oblíbí. Navíc je jejich příprava až neuvěřitelně snadná. Nemusíte se při ní totiž zdržovat naklepáváním a obalováním masa. Udělat skvělý cikánský řízek ale může být ještě snazší. Tak, jak ho dělá Zdeněk Pohlreich, ho zvládne připravit i skutečný začátečník.

Cikánský řízek z vepřového bůčku podle Zdeňka Pohlreicha

Pohlreichův cikánský řízek chutná božsky. Zdroj: Shutterstock

Zdeněk Pohlreich cikánský řízek připravuje z vepřového bůčku. Plátky masa nijak nekrájí a jen je nakládá do marinády z piva a rajského protlaku. Přidává do ní také jednu celou chilli papričku, a tak jeho cikánské řízky udělají velkou radost hlavně milovníkům pikantních pokrmů.

Budete potřebovat:

1 kilogram bůčku (nakrájeného asi na centimetrové plátky)

100 mililitrů tekutého koření nebo sójové omáčky

2 lžíce rajského protlaku

100 mililitrů černého piva

2 lžíce plnotučné hořčice

1 chilli papričku

čerstvě mletý pepř

Postup:

Bůček si opláchneme a osušíme papírovou utěrkou. Poté všechny plátky z obou stran opepříme a jemně je pěstí naklepeme. Následně si připravíme marinádu. Do uzavíratelné mísy nalijeme sójovou omáčku nebo tekuté koření, rajský protlak, pivo a přidáme hořčici a najemno nakrájenou chilli papričku. Pokud zrovna neholdujete pálivým jídlům, můžete chilli zcela vynechat. Marinádu dobře promícháme a vložíme do ní plátky bůčku tak, aby byly ze všech stran dobře obalené v marinádě. Mísu s masem uzavřeme a vložíme ji do chladničky minimálně na 2 hodiny. Ideálně ale na 12 hodin, aby maso dokonale nasáklo chuť marinády. Následně maso smažíme z obou stran na rozpálené pánvi, v tom lepším případě ho hodíme na gril.

Mezitím, co se smaží řízky, nalijeme zbytek marinády do hrnce a necháme ji krátce povařit. Poté ji podáváme k masu společně například se zeleninovým salátem, chlebem anebo pečenými bramborami. Dobrou chuť!