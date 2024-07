Milujete majonézu, ale vadí vám její kalorická hodnota? Těmito „zdravějšími náhražkami“ ji spolehlivě zastoupíte.

Majonéza se vyrábí ze žloutků, oleje, octa a citronové šťávy. Už podle použitých surovin je jasné, že nejde o nic zdravého. Ale pak ta kouzla!

S majonézou prostě všechno chutná líp. Ať už ji dáte do sendvičů, salátů, dresinků, dipů nebo jen tak na brambory či hranolky… Prostě to nemá chybu! Podle odborníků ale existují zdravější varianty, které nejen chutnají podobně, ale dodají tělu i více výživných látek. A které to jsou?

Řecký jogurt

Na rozdíl od toho českého má větší podíl zdravých tuků a živin. Už při prvním ochutnání vás mile překvapí krémové textura, která je právě podobná majonéze.

Řecký jogurt můžete s klidným svědomím přidat například do sendvičů s tuňákem, dipů, salátových dresinků, bramborového nebo vaječného salátu. Stačí, když do něj přidáte trochu soli, pepře a máte vystaráno! A teď dobrá zpráva: 100 g řeckého jogurtu má jenom 60 – 80 kalorií!

Avokádo

Nemá sice tak lahodou chuť jako majonéza, ale s krémovitou texturou si s ní moc nezadá. Na rozdíl od této „olejové omáčky“ má spoustu zdravých tuků a vitaminů. Rozmixujte ho a použijte jako přísadu do pomazánek, chlebíčků a dalších pokrmů. Kalorická hodnota jednoho středního plodu se pohybuje kolem 160-200 kalorií.

close info Profimedia zoom_in Avokádo dokáže nahradit majonézu.

Hummus

Spolehlivě nahradí majonézu. Vyrábí se z cizrny (která je mimochodem plná vlákniny a bílkovin), pasty tahini (ze sezamových semínek), olivového oleje, citronové šťávy a koření. Ať už si ho připravíte sami nebo koupíte v obchodě, vždycky se jedná o ochucovadlo, které je plné živin.

Použijte ho jako pomazánku na chlebíčky, sendviče nebo jako dip k zeleninovým chipsům. Překvapí vás jeho ořechová chuť! A teď bonus. Kalorická hodnota hummusu je 150-200 kalorií na 100 gramů.

Zakysaná smetana

Pravda, v tomto případě nejde o nejzdravější náhražku majonézy, ale každopádně ať počítáme, jak počítáme, kaloricky to vyjde lépe. Zakysanou smetanu můžete použít téměř do každého pokrmu. Vhodná je třeba do kuřecího, tuňákového nebo bramborového salátu.

Osvěží ale i sendviče, wrapy nebo hranolky. Počítejte s tím, že má hustší konzistenci než majonéza, ale je stejně lahodná… Kalorická hodnota zakysané smetany je 200-230 kalorií na 100 gramů.

close info Profimedia zoom_in Zakysaná smetana má konzistenci jako majonéza.

Krém z kešu ořechů

Kešu krém se vyrábí z namočených a rozmixovaných kešu oříšků s vodou. Je výživnější a zdravější než majonéza. Díky své jemné textuře a bohaté chuti se hodí do omáček, dipů, dresinků a dalších jídel. A ani energeticky to nevychází špatně: Na 100 gramů je asi 150-200 kalorií.

