Nekupujte předražené máslo. Naše babičky měly způsoby, jak jej levně nahradit

Máslo zpravidla nechybí v žádné české lednici a je často jednou ze základních surovin v mnoha receptech. Jeho cena však v posledních měsících stále vzrůstá. Věděli jste, že můžete máslo šikovně nenahradit? Poradíme čím.

Nechce se vám utrácet za drahé máslo? Zkuste ho nahradit jinými surovinami a mnohdy i levnějšími. Oceníte to obzvlášť při pečení, kdy vás ve výsledku překvapí i zajímavá a příjemná chuť. Nic totiž není nenahraditelné.

Máslo nebo margarín?

Ceny másla v posledních měsících stále stoupají a mnozí z nás dávají přednost různým druhům margarínů. Přesto však nemohou nikdy nahradit kvalitní máslo, a to hlavně při pečení. Výhodou másla je, že zaručí těstu nejen lepší konzistenci, ale také chuť, nadýchanost a křupavost. Je to díky tomu, že máslo je naprosto přírodní produkt z odstředěného mléčného tuku, tedy smetany.

Margaríny jsou však zpracovány průmyslově, a to na bázi rostlinných tuků. Aby se svou chutí a některými vlastnostmi máslu co nejvíce podobaly, je nutné do nich přidat emulgátory, vitamíny a další mnohé složky.

Máslo má nejméně 82 % tuku, 16 % vody a 2 % mléčné sušiny. Kdežto margarín má tuku 39 až 90 %, liší se to podle výrobce. Vždy však platí, že čím méně tuku, tím je větší podíl vody. Přestože na pečení margarín využít můžete, není to zrovna to pravé ořechové. Raději využijte ztužené tuky nebo směsné roztíratelné tuky s 60 % obsahem tuku.

Nahraďte máslo banány

Výbornou možností je použít namísto másla rozmačkané banány. Jedná se o naprosto výbornou alternativu, která navíc pokrm ovoní banánovou vůní. Dokonce budete moci snížit i množství použitého cukru, takže váš dezert bude i zdravější. Jedno máslo nahradíte zhruba 2 banány.

Skvěle funguje i avokádo

Stačí avokádo rozmačkat na jemnou kaši a budete mít skvělou olejovou přísadu k vaření místo másla. Můžete si ji s přehledem namazat i na krajíc chleba. Navíc se jedná doslova o vitamínovou bombu plnou vlákniny, minerálů a zdravých tuků v podobě omega-3 a omega-6. V tomto případě možná až tak neušetříte, ale v každém případě se jedná o velmi zdravou alternativu, která je vhodná i pro jedince alergické na laktózu. Pokud budete z avokáda péct, použijte ho stejné množství jako másla.

Místo másla řecký jogurt

Další možností, jak nahradit máslo, je použití řeckého tučného 10 % jogurtu. Nejenže dodá pokrmu vláčnost, ale také zjemní celkovou chuť. Místo jedné kostky stačí dodat 1 kelímek, kdybyste použili jogurtu moc, těsto by mohlo být moc mokré.

Výborným řešením je i kašička ze škrobu

Stačí, když smícháte kukuřičný škrob s vodou v poměru 1:2 a necháte povařit tak 5 minut na mírném plameni. Postupně vám vznikne hustší kašička. Jakmile vystydne. Lze ji použít místo másla.

Řešením je i ovocné pyré

V mnoha moučnících můžete máslo nahradit například jablečným nebo dýňovým pyré. Jablečné je chuťově neutrální, dýňové má výraznější chuť. Jde dokonce o dietní variantu bez tuku. Pyré se skvěle hodí do bábovek, muffinů, ale i buchet, jen počítejte s tím, že bude těsto o trochu hutnější. Místo jednoho másla stačí polovina ovocného pyré.

