Čím při pečení nahradit drahé máslo: 3 levná řešení, která na výsledku nepoznáte

Nahradit máslo netouží jen ti, kteří jsou alergičtí na mléčné výrobky. Máslo je drahý špás, a i když je jistě chutné a voňavé, rozhodně si dnes dobře rozmyslíte, zdali přidáte do těsta na bábovku právě máslo nebo jiné alternativy. Je jich několik. Zavažte, které se hodí do vašich receptů. Používání alternativních surovin je možné vnímat různě.

Máslo krásně voní i chutná, ale ne vždy je nutné či vhodné

Máslo je nejen skvělé namazané na čerstvém pečivu, ale často je také v receptech na všechno možné pečené. V křehkém drobném čajovém pečivu, kde je máslo hlavním pojivem surovin, lze jen špatně slevit. V receptech do sladkého pečiva, kde se přidává máslo rozpuštěné, je to o něco jednodušší. Máslo můžete nahradit několika surovinami, sami rozhodněte, zda jsou tyto varianty pro vás schůdné. Ne každý je ochoten od svých nároků na přípravu jídla upustit. Přiznejme si to, výsledek není totožný, ale i bez másla upečete chutné buchty, koláče a další.

Rostlinných olejů je velké množství. Mezi běžné kvalitní oleje patří řepkový a olivový. Zdroj: Alexander Prokopenko / Shutterstock.com

Alternativ je několik. Záleží i na tom, proč máslo nechcete

Jako náhražky másla lze použít olej, různá pyré, jogurt a další. Máslo můžete nahradit i rostlinnými oleji. Jen si vzpomeňte na olejovou bábovku. Olej se používal při pečení vždy a výsledek není nijak zvlášť odlišný. Slunečnicový či řepkový oleje navíc nemají nijak výraznou chuť. I když je olivový olej rozhodně jiný, můžete vyzkoušet i ten. Překvapivě není nepříjemný ani kvalitní olej z oliv.

V receptech můžete nahradit hrnek rozpuštěného másla stejným množstvím oleje, případně může oleje být o něco méně, zhruba jen ¾ předepsaného množství másla.

Oleje jsou rozhodně alternativou másla, která je navíc zcela bez obsahu mléka, proto vyhovuje i lidem s intolerancí laktózy či trpících přímo alergií na mléko.

Jestliže vám obsah mléčných proteinů nevadí a tuky nejsou problém, pak můžete také přidat tučný řecký jogurt. V buchtách a koláčích je skutečně jedinečný, navíc jeho kyselost dodá ještě na chuti a výsledek bývá i o poznání zajímavější.

Jogurt je také vhodnou náhražkou a čím tučnější tím lépe, pokud vám ovšem nevadí mléko a tuky. Zdroj: Sunny Forest / Shutterstock.com

Místo másla můžet použít i ovoce či zeleninu

Pokud hledáte náhradu, která by snížila obsah tuků, a navíc byla také přínosná či dokonce bohatá na vitamíny a minerály, i to je možné. Nehledejte však mezi oleji, odpověď vám dá ovoce a zelenina.

Máslo může být však překvapivě nahrazeno i docela jinými surovinami. Konkrétně jde o pyré z dýně či jablek nebo také rozmačkané banány. Použitím ovoce či zeleniny, nahradíte zcela tuk, ale přibude cukrů, takže je možné trochu cukru při pečení ubrat.