Vaříte a najednou jste si uvědomili, že nemáte smetanu, šlehačku ani zakysanou smetanu? Tyto babské rady vám poradí, jak můžete tyto ingredience nahradit, abyste nemuseli chodit do obchodu, podívejte.

Každému se to někdy stane. Začnete vařit a v půlce zjistíte, že nemáte smetanu, kterou byste váš pokrm zahustili a zjemnili. To samé platí se šlehačkou a zakysanou smetanou. Ale nebojte se, nemusíte rychle běžet do obchodu a nechat na plotně stát váš pokrm. Smetanu, zakysanou smetanu i šlehačku můžete nahradit pomocí následujích ingrediencí, které určitě máte doma.

Čím nahradit šlehačku

Pokud do svého pokrmu chcete použít normální sladkou smetanu, můžete ji nahradit mlékem. Do 200 mililitrů mléka přidejte 50 mililitrů rozpuštěného másla nebo olivového oleje. To jí dodá jemnou a smetanovou chuť, díky které můžete zjemnit například polévku či omáčku. Místo smetany, kterou chcete použít pouze na dozdobení vašeho pokrmu, například omáčky, můžete také použít pouze kvalitní bílý jogurt.

Smetanu můžete nahradit velice lehce. Mlékem a rozpuštěným máslem. A pokud nemáte máslo, můžete použít i olivový olej.

Pokud potřebujete dokonalou náhražku za šlehačku, můžete si ji rychle připravit následujícím způsobem. Zahřejte si 1 litr mléka a přidejte do něj 125 gramů másla. Nechejte vše hezky rozpustit. Pomocí ponorného mixéru vše důkladně umixujte, a poté uložte na 11 hodin do lednice. Z vychlazené směsi pak lehce ušleháte šlehačku, kterou můžete použít již na cokoliv.

Náhražka zakysané smetany

Jestli jste zapomněli koupit zakysanou smetanu, vytáhněte kuchyňského robota. Do něj dejte 1/3 menšího hrnečku mléka, 1 hrneček bílého jogurtu či tvarohu. Na závěr přidejte 2 lžičky šťávy vymačkané z citronu a vše v robotu vyšlehejte.

Pokud však nemáte tolik času, nebo vám chybí tvaroh a mléko, můžete místo zakysané smetany použít i normální bílý jogurt. Ten chutná naprosto skvěle například v salátech, pomazánkách nebo dipech.

Pokud zakysanou smetanu chcete použít do omáčky, nalijte místo ní do omáčky trochu mléka, menší kus másla a na závěr přidejte pár kapek citronové šťávy. Omáčku tímto postupem zjemníte a až ji ochutnáte, nepoznali byste, že v ní není skutečná zakysaná smetana.

