4 fantasticky zdravé náhražky strouhanky. Budete překvapeni, jak jsou dobré!

Obalované řízky všech druhů jsou takřka návykové jídlo. Co když ale na poslední chvíli zjistíte, že vám došla strouhanka? Anebo se chcete klasické strouhance při obalování řízků vyhnout? Rozhodně to není nemožné a my pro vás máme hned několik tipů, jak a čím strouhanku nahradit.

Sice nepatří mezi přeborníky ve zdravé výživě, ale kousky masa nebo zeleniny v křupavém obalu jsou jedním z jídel, které mají neuvěřitelně uklidňující účinky na naši mysl a dokáží navodit pocit neodolatelné pohody. V našich končinách se k obalování používá nejčastěji klasický trojobal, přičemž poslední vrstva je tvořena strouhankou. Jak si ale poradit, když z nějakého důvodu strouhanku z pečiva nemůžete nebo nechcete použít? Ukážeme vám hned několik elegantních způsobů, jak sypkou surovinu nahradit. Lepkové, i bez lepku Na první pohled se to může jevit jako nadlidský úkol, ale opak je pravdou. Náhražků strouhanky existuje celá řada a dá se s nimi různě improvizovat. Zaměnit ji můžete za sypké suroviny, které jsou strouhance velmi podobné. Můžete zkusit těstíčkové varianty, které vás velmi mile překvapí a možná už se ke klasice nebudete chtít vrátit. Pro začátek se můžete na čtyři neotřelé náhražky strouhanky podívat na videu: Skvělou volbou jsou slané krekry. Jednoduše je válečkem na těsto nadrtíte a použijete je jako klasickou strouhanku. Přijít vhod vám mohou i ty ochucené. Paprikové nebo česnekové aroma dodá masu šmrnc. Lupínky pro děti Oblíbenou variantou hlavně u dětí jsou kukuřičné lupínky. Až vám tedy ve spíži dojde zásoba strouhanky, sáhněte po této oblíbené snídaňové pochoutce. Kukuřičné lupínky bez příchutě rozmixujte a použijte v klasickém trojobalu. Pokrmu dodají zase o trochu jinou chuť a skvělou křupavost. Jejich největším benefitem je to, že jsou přirozeně bezlepkové, tudíž je mohou i ti, kdož se vyhýbají potravinám s obsahem pšenice. Nudle nejen do polévky Pokud jste fanouškem asijské kuchyně, jistě ve spíži najdete alespoň jedno balení rýžových vlasových nudlí. I ty můžete směle použít k obalování masa, zeleniny nebo třeba sýrových koulí. Opět je rozmixujte a vybranou surovinu v nich obalte. Pak klasicky osmažte ve vyšší vrstvě oleje. Nedokonale rozmixované kousky rýžových těstovin v horkém oleji nabobtnají a budou křupat. I rýžové nudle jsou přirozeně bezlepkové. rýžové nudle Zdroj: 123rf Obalujte v těstíčku jako Jamie Oliver Kromě sypkých směsí můžete zkusit i těstíčko. Lahodné má ve svém repertoáru věhlasný Jamie Oliver. Potřebovat na něj budete 80 gramů nastrouhaného tvrdého sýra, stejné množství hladké mouky, půl decilitru bílého vína, půl lžičky sladké mleté papriky a stejné množství pálivé mleté papriky, špetku soli a jedno vejce. Postup je jednoduchý, všechny ingredience smíchejte v husté kompaktní těstíčko. Skvěle se hodí na maso i zeleninu. Maso obalované v těstíčku je oblíbené hlavně v zahraničí. Zkuste jej také! Zdroj: Shutterstock Ovesné vločky, mletá semínka nebo mandle Místo strouhanky můžete použít i drcené ovesné vločky, strouhaný kokos (ten se hodí zejména na rybu) a pokud si chcete zahřešit, použít můžete drcené bramborové lupínky nebo nachos. O něco zdravější variantou jsou mletá semínka různých druhů nebo třeba mleté mandle. Obalovat můžete ale i v parmezánu nebo lahůdkovém droždí.