Čím v kuchyni nahradit sůl, aby jídlo neztratilo chuť a bylo zdravější

V oblíbené pohádce Byl jednou jeden král princezny raději hladověly, než aby "jedly neslané". Opravdu nám nebude jídlo chutnat, když ho neosolíme? Záleží na pokrmu a způsobu jeho přípravy. Pokud si navyknete využívat správné kombinace jiných přírodních dochucovadel, sůl budete v kuchyni potřebovat minimálně.

Je známo, že sůl zvyšuje krevní tlak, což vede k řadě dalších zdravotních obtíží. Lékaři nás proto ustavičně nabádají, abychom solili méně a omezili konzumaci potravin, které sůl samy o sobě obsahují - od uzenin a slaných sýrů po konzervy, instantní pokrmy v prášku a umělá dochucovadla.

Je mnoho pokrmů, do kterých přidáváme sůl ze slánky jen tak ze zlozvyku. Vezměte si třeba šunkofleky. Uzené maso je už samo o sobě velmi slané, proto není nutné solit i flíčky. Stejně tak nemusíte přisypávat sůl do jídel zapékaných s tvrdým sýrem, který ho osolí dostatečně. Omáčka na špagety připravená z čerstvých rajčat rozvařených na osmahnuté cibulce sůl nepotřebuje vůbec, solení mořských ryb je pak hotovým nošením dříví do lesa. Solit není třeba ani vodu, ve které vaříte rýži, těstoviny či brambory. Jde o přílohy, jež beztak budete jíst společně s dostatečně ochuceným masem či omáčkou.

Jste-li zvyklí ponořit prsty do slánky ještě předtím, než jídlo na talíři vůbec ochutnáte, bude vám chvilku trvat, než si na neslanou stravu zvyknete. Na druhé straně ale časem objevíte skutečné chutě potravin, které sůl doposud na vašem jazyku přebíjela.

Neosolené jídlo přitom rozhodně nemusí být mdlé chuti. Existuje množství výrazných koření, kterým se dá sůl nahradit. Nemáme teď na mysli směsi typu grilovací koření nebo koření na ryby, protože jejich základem je opět sůl. Stačí si přečíst etiketu. Sáhneme raději po druzích jednotlivých. Výraznější šmak dodá jídlu například drcený pepř, kari, mletá paprika nebo sušené chilli papričky. Co je maličko pálivé, nemusí být slané...

Existují koření výraznější než sůl. Přitom zdraví neškodí. Zdroj: Shutterstock.com

Dobrou praxí je také připravovat pokrmy na cibulce; ta nejenže obsahuje řadu prospěšných látek, ale navíc je hodně aromatická, takže s ní budou lépe chutnat jak masité pokrmy typu čína a guláš, tak i polévky a různé druhy zeleniny. Dokonce bez soli. Obdobnou službu vám prokáže rovněž česnek a zázvor.

Tip: Do masových směsí zkuste přidávat místo soli dvě lžíce bílého jogurtu. Pokrm bude jemnější a chutnější. V případě minutek sůl nahrazujte citrónovou nebo limetkovou šťávou.

Chuťovou třešničkou na dortu jsou pak zelené bylinky. Mezi výraznější patří petrželka, pažitka, tymián, majoránka a libeček. Jestliže vám školní jídelna navždy neznechutila kopr, pak ho neváhejte využít při přípravě ryb a dresinků. Zcela bez soli se obejde například dip z bílého jogurtu, který ochutíte drceným černým pepřem, lisovaným česnekem a nasekaným čerstvým koprem. Podávejte ho k pečenému masu či drůbeži společně s vařenými bramborami a mrkví dušenou na cibulce. Uvidíte, že půjde o oběd králů - a bez jediného zrnka přidané soli.

