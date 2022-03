Čím nahradit vejce: Nejlepší je jedlá soda a jablečný ocet

Chystáte se upéct rychlou buchtu pro návštěvu, ale nemáte doma ani jedno vejce? Nechcete ho zkusit nahradit v receptu něčím jiným? Jde to! Rozhodně se toho nebojte a zkuste to.

Vejce najdete v lednici ve většině domácností. Někteří lidé ale vejce jíst buď nemohou, anebo se rozhodli, že třeba nebudou nadále podporovat vaječný průmysl kvůli špatnému zacházení se zvířaty. Ale nebudeme vám tu psát o špatném chovu zvířat, i když je to zrovna aktuální téma. Ať to máte tak či tak, vajíčka lze nahradit několika způsoby.

Při pečení je vajíčko důležitou součástí těsta, protože „dohlíží“ na soudržnost všech ingrediencí při pečení. Druhá úloha vajec je jejich kypřící umění. Když se to vezme kolem a kolem, vejce mají v mnoha receptech téměř nezastupitelnou funkci.

Bez vajíček se někdo musí obejít, třeba alergici. Zdroj: Profimedia.cz

Čím nahradit vejce v receptech

Instantní droždí – 5 g droždí ve 100 ml horké vody nahradí jedno až dvě vajíčka.

Prášek do pečiva – lžička prášku do pečiva (nejlépe bezfosfátového) je jako jedno vejce.

Jablečný ocet s jedlou sodou – smíchejte lžičku jedlé sody se lžičkou jablečného octa, nastane chemická reakce, která pomůže těstu naběhnout.

Cizrnová mouka

Ta se využívá ke spojení ve slaných receptech. Můžete s ní připravit quiche, nákyp, ale i oblíbený chléb ve „vajíčku“.

Chia semínka

Jako náhražka za vejce se dají použít i chia semínka. Uvítáte je při vaření i pečení. Lžíci chia semínek smíchejte s 60 ml teplejší vody, cca po dvaceti minutách chia semínka nabobtnají. Takto připravená směs nahradí jedno vejce.

Škrob

Škrob vám pomůže při přípravě bramboráků, palačinek, cukroví, karbanátků, ale třeba i lívanců. Jedno vajíčko lze nahradit přidáním kašičky, kterou si připravíte ze lžíce škrobu a 50 ml studené vody.

Tofu

Tofu se těší velké oblibě, dá se použít v receptech na slané pokrmy. Dokonce si z něj můžete ukuchtit i míchaná „vajíčka“. Využít se dá i do pomazánek, salátů, do pečiva, nákypů, rizota nebo jako náplň do quiche.

Tofu si můžete zkusit připravit i doma a posléze ho využít do různých receptů. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Sójová mouka

Smícháním 1,5 lžíce sójové mouky s 2 lžícemi vody zajistíte spojení třených těst, cookies, brownies, vaflí i těsta na sušenky. Se sójovou moukou to nepřehánějte, při vyšším množství je chuť sóji v pokrmu cítit.

Banán nebo jablečný protlak

Do buchty, bábovky nebo sladkého těsta využijte zralejší menší banán, který nahradí jedno vejce. Rozmačkejte banán na kaši třeba vidličkou. Komu moc nelahodí banánová chuť, může využít alternativu - jablečný protlak, který splní stejný účel (1 vejce = 3 lžíce protlaku).

Chybí vám chuť vajec?

Není problém! I takové suroviny existují. Jednou z nich je černá sůl „Kala namak“, která se využívá zejména v indické kuchyni. Obsahuje síru a ta dodá jídlu vůni i chuť vajec. Hodí se do pomazánek, quiché, veganských omelet nebo ji smíchejte s margarínem a namažte na chleba. Přibližně 300 g soli seženete za cca 40 korun.

