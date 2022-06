Došla vám vejce? Nevadí. Snadno je nahradíte i jedlou sodou s octem

Chtěli jste něco upéct, ale na poslední chvíli jste zjistili, že vám chybí vajíčka? Průšvih! Říkáte si a myslíte, že moučník, na kterém si měla pochutnat celá rodina, je nenávratně pryč. Jenže není! Víme, jak zcela jednoduše nahradit vajíčka běžnými surovinami, které určitě máte doma.

Došla vám vajíčka a vy je potřebujete do receptu, který právě máte rozdělaný? Nezoufejte, poradíme vám, čím je můžete v kuchyni snadno nahradit a na chuti jídla to nebude vůbec znát. Tipy se hodí i pro vegany nebo osoby, které mají na vejce alergii.

Jablečná přesnídávka

Pokud jste se rozhodli péct moučník a potřebujete do něj vajíčka, která nemáte, ale máte malé dítě, které se na něj těší, vezměte mu jednu jablečnou přesnídávku, jistě vám to za dobrotu, kterou vykouzlíte, odpustí. Použijte polovinu přesnídávky do receptu namísto vajec. Ideálně použijte přesnídávku nepřislazovanou, pokud však budete mít pouze slazenou, uberte na množství cukru v receptu, aby buchta nebyla přeslazená.

Drobná chia semínka použijte namísto vajíčka Zdroj: Shutterstock.com / Ildi Papp

Využijte banán, chia nebo lněná semínka

A vy, kteří nemáte děti, tudíž ani jablečnou přesnídávku, sáhněte po banánu. Rozmačkejte ho vidličkou a zakomponujte do receptu místo vajec. Čtvrt šálku rozmačkaného banánu odpovídá jednomu vejci. Mějte však na paměti, že výsledek bude mít lehce banánové aroma. Pokud nemáte banány rádi nebo se k vašemu receptu banánová příchuť nehodí, vsaďte na avokádo nebo dýni. Oba tyto plody totiž mají neutrální chuť.

Chcete-li, aby byl váš recept navíc zdravý. Vyměňte vajíčka za chia nebo lněná semínka. Ty namočte do vody. Vytvoří se gel, který připomíná syrový bílek a vy jím snadno a zdravě můžete nahradit vejce v každém pokrmu.

Znáte silken tofu? Je jemňoučké a nemá žádnou chuť. Můžete ho tedy využít místo vajíček do slaných i sladkých pokrmů. Tofu je sice bez chuti, ale výsledné jídlo bude hutnější, tak na to myslete. Čtvrt šálku tofu odpovídá jednomu vejci.

Bílý jogurt lze použít místo vajec při pečení. Zdroj: Shutterstock

Poslouží i jedlá soda s octem či bílý jogurt

Vejce nahradíte i za pomoci obyčejného octa a jedlé sody. Smíchejte 1 čajovou lžičku jedlé sody a 1 polévkovou lžíci octa. Pokud chcete, aby byla chuť jemnější, zkuste ocet jablečný nebo citron.

Další skvělou alternativou za vejce je jogurt nebo podmáslí. Čtvrt hrnku bílého jogurtu nebo neochuceného podmáslí nahradí vejce. Ideální je použít tuto variantu, když pečete muffiny nebo cupcaky.

Zdroj: www.ceskozdrave.cz, www.itesco.cz, www.bezhladoveni.cz