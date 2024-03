Recept si žádá vejce, ale vy ho jako na potvoru nemáte?

Během Velikonoc je všude vajíček plno a možná už jste se jich skoro přejedli. Jenže při pečení jde o důležitou surovinu. Co dělat v případě, že je používat nemůžete, třeba kvůli alergii? Nebo ve chvíli, kdy jste zapomněli na zásobování a zjistíte, že vám do těsta vejce chybí? Řešení je hned několik.

Jablečné pyré

Máte doma třeba zbytek přesnídávek po dětech, nebo jen zavařené pyré z posledních jablek? Jedno vejce v tomto případě nahradí 5 lžic pyré. Počítejte ale s tím, že na rozdíl od vajíčka pyré těsto nijak nenakypří. Pokud o to stojíte, je potřeba ještě přidat ½ až 1 lžičku kypřicího prášku navíc.

close info Brent Hofacker / Shutterstock zoom_in Jablečná přesnídávka těsto spojí, ale nenakypří

Zralý banán

Čím puntíkatější a hnědší slupka bude, tím líp. Protože o to snáz ho rozmačkáte na kašičku a každá polovina nahradí jedno vajíčko. V těstě ale bude jeho chuť cítit, a tak ho používejte jen v případě, kdy vám to nevadí nebo se nebude tlouct s jinými chutěmi.

Nálev z luštěnin

Má tajemně znějící název aquafaba, a přitom to není nic jiného než tekutina, kterou slijete z konzervy fazolí či cizrny. A ačkoli to na první pohled nevypadá, výborně nahradí právě vejce. Dokonce z ní můžete zkusit vyšlehat sníh a s ½ lžičkou soli bude stejně pevný, jako ten z bílku. Tuto náhražku používají třeba vegani. Do pečení pak stačí dát nálev z jedné běžné plechovky, který nahradí jedno až dvě vejce.

close info Antonina Vlasova / Shutterstock zoom_in Z nálevu je možné dokonce vyšlehat sníh

Hraška

Možná ji v obchodě kupujete jako zahušťovadlo, ale dá se použít i jako vaječná náhrada. Obyčejnou užijete krom pečení i při obalování řízků, vanilková bývá určená přímo pro sladké pečení. Ale v chuti nepoznáte ani tu běžnou.

Chia semínka

To, že jemná semínka v tekutině nabobtnají, už možná víte a třeba si je proto dopřáváte s ranní kaší nebo z nich připravujete zdravý pudink. Stejná směs ale poslouží i při pečení. Gel, který se vytvoří, má totiž podobné vlastnosti jako celé vejce. Za každé vejce smíchejte 1 lžičku chia semínek (nebo drcených lněných) s 3 lžícemi vody a nechte 15 minut stát. Pak gel jen přidejte do těsta a pečte jako obvykle.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Gel z chia semínek vám poslouží jako pojivo v těstě na placky, palačinky, lívance i koláče

Brambora

Nastrouhejte ji najemno a přidejte 3 lžíce za každé vejce. Brambora v těstě pustí škrobovou vodu a ta následně zafunguje jako pojivo – přesně tak, jako vejce. V chuti ji navíc nerozeznáte, protože je neutrální. A tak se dá použít do sekané, stejně jako do buchty na plech.

Kolik váží vejce?

Kdo chce péct přesně, bude chtít odvážit nebo odměřit i velikost vaječné náhrady. Kolik gramů přesně tedy potřebujete jako náhradu jednotlivých velikostí vajec?

vejce velikosti S – do 63 gramů

vejce velikosti M – do 73 gramů

vejce velikosti L – od 73 gramů

