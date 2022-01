Naše babičky ztužovač šlehačky nepotřebovaly. Čím ho nahrazovaly?

Upekli jste báječný chutný dezert a chcete ho ozdobit šlehačkou, která se ani nehne a udrží si svůj dokonalý tvar? Samozřejmě vám pomůže ztužovač šlehačky. Zjistili jste, že ho nemáte doma po ruce? Nezoufejte! Poradíme vám, čím vším se dá spolehlivě nahradit!

Zpevnit šlehačku, aby hezky držela, není potřeba. Stačí totiž použít vhodnou vysokotučnou smetanu. V případě, že ji zrovna nemáte a koupili jste tu méně tučnou, je potřeba ji takzvaně trochu podržet, aby vám, jak se říká, „nespadla“. A jde to i bez ztužovače.

V čem spočívá tajemství ztužovače?

V obsahu malého tajemného sáčku, který vám zajistí, že se vyšlehaná smetana ani nehne, je většinou směs škrobu a cukru nebo glukózy. Častokrát jsou přítomné i fosforečnany draselné. Jedná se o látky, které fungují jako regulátor kyselosti, emulgátor nebo stabilizátor a e ztužovači ve výsledku zabraňují nechtěnému hrudkovatění. Na současném trhu je jich k dispozici od různých firem opravdu přehršel. Stačí si jen vybrat.

Kdy ztužovač nepotřebujete

Je mnoho sladkých dezertů, kde je součástí šlehaná smetana. Ať už se jedná o dort, řezy s nadýchanými náplněmi či slavnostní cupcaky, je vždy lepší použít smetanu s větším obsahem tuku. Proto si nejlépe pořiďte tu vysokoprocentní s minimálním množstvím tuku 33 %. Je sice o něco dražší, ale máte jistější variantu, kdy vám půjde vyšlehat opravdu pevná šlehačka. V chladu vám vydrží s přehledem až do druhého dne a zbytečně neztratí svou stabilitu během chvilky.

V případě, že budete potřebovat do připravované laskominy hnědou pařížskou šlehačku, pomůže vám čokoláda nebo kakao. Zdroj: shutterstock.com

Šlehačka s menším obsahem tuku potřebuje posílit

Jestliže máte smetanu s malým obsahem tuku pod 31 % a chcete, aby po vyšlehání pěkně držela svůj tvar, budete ji muset trošku pomoci. Jinak prostě bude řídká a nedosáhnete v žádném případě cíleného výsledku. V takovém případě vám pomůže běžně dostupný ztužovač šlehačky. Jestliže však patříte mezi ty, kterým jistá pachuť ztužovače nechutná, nebo se mu prostě a jednoduše chcete vyhnout, můžete ho nahradit, jak už to uměly naše babičky. Máte hned několik možností, stačí si jen vybrat, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Neochucená želatina je skvělá

Obyčejná želatina se často ke ztužení šlehačky používá mezi profesionály. Některé profesionální ztužovače pro cukráře jsou totiž postavené právě na želatině, takže jejich užití není žádnou novinkou, ale osvědčeným tipem. Ať už máte želatinu v granulích nebo v plátcích, namočte ji nejprve do studené vody, aby náležitě změkla a nabobtnala. Některé druhy není třeba pro rozpuštění zahřívat. Pokud je potřeba rozpusťte ji v teplé vodě či mikrovlnné troubě. Poté ji pečlivě vmíchejte do smetany a začněte pomalu šlehat. Jen dejte pozor, smetanu byste neměli mít studenou, takže si ji s dostatečným předstihem vyndejte z lednice.

Zužitkujte zbylý želírovací cukr

Zbyl vám doma želírovací cukr ze zavařování? S klidem ho můžete využít ke ztužení šlehačky. Obsahuje totiž pektiny, které se postarají o zpevnění smetany podobně jako želatina. Na čtvrt litru smetany použijte dvě lžíce želírovacího cukru.

Na pařížskou šlehačku pomůže čokoláda

V případě, že budete potřebovat do připravované laskominy hnědou pařížskou šlehačku, pomůže vám čokoláda nebo kakao. Jednu z těchto ingrediencí svařte ve smetaně a nechte ji po vychladnutí do druhého dne v lednici. Půjde vám totiž krásně vyšlehat do velmi tuhé konzistence. Chcete zachovat bílou barvu šlehačky? Jednoduše použijte bílou čokoládu!

Tip s čokoládou

Potřebujete lehounký jemný krém? Skvělý je tzv. „francouzský ganache“! Vznikne vám, když zahřejete šlehačku, do které vložíte čokoládu v poměru 1:2 (jeden díl čokolády na dva díly smetany). Jestliže budete chtít polevu udělejte postup stejně, jen v poměru 1:1. Po rozpuštění nechte směs krátce vychladnout a vyšlehejte. Čokoláda šlehačku krásně podrží.

Dalším skvělým pomocníkem je ušlehaný bílek, který stačí pomalu vmíchat do již vyšlehané smetany. Zdroj: shutterstock.com

Vaječný bílek

Dalším skvělým pomocníkem je ušlehaný bílek, který stačí pomalu vmíchat do již vyšlehané smetany. Šlehačka by měla krásně ztuhnout a držet tvar.

Citronová šťáva

A na závěr ještě jeden pomocník! Skvěle vám poslouží i citronová šťáva. Během šlehání přidejte do šlehačky několik kapek citronové šťávy a hotová čepice lahodné šlehačky se ani nehne.

