Papriky nemusíte plnit rýží: S touto náplní budou ještě mnohem lahodnější

Plněné papriky jsou českou klasikou, ale samozřejmě podobné recepty najdete po celém světě. Ve středomoří se plní směsí rýže s masem i zelné či vinné lisy. Ochucenou rýží lze naplnit i cukety či malé lilky. Pokud máte rádi plněné papriky, ale rádi byste vyzkoušeli malou obměnu, pak je tu právě tenhle recept. Rýži můžete jednoduše vyměnit za bulgur. Proč je to dobrý nápad?

Zdroje:www.jidelniplan.cz, www.svetkreativity.cz

Vyměňte rýži za bulgur

Bulgur, respektive zelené obilky pšenice jsou nutričně mnohem zajímavější než rýže. Textura je velmi podobná a chuť není atypická a strávníka neruší. Pokud vyměníte rýži za bulgur, budete mít na talíři o čtvrtinu méně kalorií, o tři čtvrtě méně tuku, ale víc než dvojnásobek vlákniny a čtyřnásobek kyseliny listové. Záměna rýže za bulgur pak není jen zajímavá, ale také skutečně nutričně přínosná. Ptáte se, jak z bulguru náplň do paprik připravit?

Tradiční náplň ze Středomoří

Bulgur jsou sklizená ještě zelená celá zrna pšenice. V obchodě můžete nají bulgur, kde jsou zrna pšenice dobře patrná a pak se i trochu podobá rýži, nebo může jít o zrnka částečně polámaná, která vypadají jako hrubá drť nažloutlé, nazelenalé nebo nahnědlé barvy. Bulgur se tradičně používá ve Středomoří, ale je také velmi oblíbený na Blízkém východě a v Turecku. Odtud se rozšířilo používání bulguru i jinam. Vyzkoušejte, jak se vám bulgur osvědčí v kuchyni.

Bulgur, respektive zelené obilky pšenice, je nutričně zajímavější než rýže. Zdroj: Shutterstock

Nejen nádivka je důležitá. Na plněné papriky můžete vybrat i různé odrůdy paprik a hned uvidíte, jak moc se změnila chuť finálního pokrmu. Bílé, zelené nebo kapie, všechny papriky je možné použít, záleží jen na vašem vkusu a mlsném jazýčku.

Čím naplnit papriky?

Vyzkoušejte obměnu klasického receptu. Třeba si i vy zamilujete zdravější bulgur. Na papriky plněné bulgurem si připravte následující suroviny:

300 g mletého vepřového nebo namíchaného masa

8 velkých od jader očištěných paprik

4 polévkové lžíce oleje

1 střední cibule nakrájená na drobné kostky

1 hrnek zeleninového vývaru

½ hrnku bulguru

1 lžíce rajského protlaku

1 lžičku dobromysli

sůl a pepř

Jak plnit papriky?

Abyste si mohli být jistí dostatečným uvařením bulguru v nádivce, předvařte si jej v osolené vodě zhruba 20 minut. Vždy čtěte návod. Celá zrna je nutné vařit déle než nahrubo drcené obilky.

V hrnci nebo rendlíku zahřeje olej a smahněte na něm nakrájenou cibuli dozlatova. Přidejte maso, chvíli je orestujte, přidejte do směsi sůl, pepř i dobromysl čili oregano. Sceďte bulgur a přidejte jej do směsi s masem. Dobře, ale zlehka promíchejte.

Očištěné papriky naplňte směsí bulguru a masa. Zdroj: Shutterstock



Očištěné papriky naplňte směsí bulguru a masa. Na trošce oleje můžete naplněné papriky zlehka orestovat, jen tolik, aby slupka změkla. Papriky do pekáčku pěkně postavte jednu vedle druhé a zalijte horkým zeleninovým vývarem. Přikryté pečte v troubě na 180 °C.

Po upečení slijte výpek do rendlíku a přimíchejte do něj protlak. Takto vzniklou omáčku ještě ochutnejte a podle potřeby dochuťte.

Neobvyklé plněné papriky

Receptů na papriky plněné bulgurem je velká spousta a každý se malinko liší. Do některých směsí kuchaři přidávají sýr, fazole, ale také sušená rajčata i koření, které si spojujeme s kuchyní Středozemního moře. Najděte si vlastní obdobou plněných paprik, jsou báječné na mnoho způsobů.