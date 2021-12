Čím slepit linecká kolečka. Zapomeňte na marmeládu. Tyto krémy jsou lepší!

Linecké cukroví z křehkého těsta slepované marmeládou je českou vánoční klasikou. Proč nebýt letos kreativnější a nepřipravit si ho trochu jinak? Třeba slepené nějakým lahodným krémem chutná skvěle!

Kdo by neměl rád linecké cukroví. Děti ho milují hlavně proto, že je slepované marmeládou. Ale co vy? Nedali byste si ho raději trochu jinak? Co takhle slepené pistáciovým nebo kávovým krémem?

Linecké cukroví by nemělo na vánočním stole zcela jistě chybět. Jde o jedno ze symbolických vánočních cukroví. Také se o něm říkalo, že má magickou sílu. Opravdu! Jeho charakteristické číslo je totiž šťastná sedmička. Do těsta se totiž dává jedenáctkrát sedm dílů cukru, dvakrát sedm dílů másla a třikrát sedm dílů mouky. Na Štědrý den by se tedy mělo sníst sedm kousků tohoto cukroví. Prý to přináší štěstí!

Cukroví se peče už od 13. století

Už ve 13. století mělo pečení vánočního cukroví své místo v domácnostech. Byla s ním spojena jasná symbolika a mnoho pověr. Cukroví kulatého tvaru připomínalo slunce a rozdávalo se koledníkům. Zvířátkové zase přinášelo sílu a vlastnosti daného zvířete.

Nejstarším cukrovím dnešního typu jsou rozhodně medové perníčky. Ty už se pekly ve 13. století.

Velkou výhodou je, že z linecké těsta můžete upéct celou řadu cukroví. Budete tak šetřit čas, peníze i energii. Navíc těsto můžete ozvláštnit například ořechy, kakaem, citrónovou nebo pomerančovou kůrou. Skvělé je také vánoční koření jako skořice, badyán či vanilka.

Linecké těsto je základ Zdroj: Shutterstock.com / AGfoto

Polomáčené linecké s kávovým krémem

Suroviny:

600 g hladké mouky (může být půl na půl se špaldovou) + na podsypání

400 g másla

200 g moučkového cukru

3 žloutky

Na krém:

125 ml mléka

1 lžíce polohrubé mouky

125 g másla

140 g moučkového cukru

1 sáček vanilkového cukru

1 lžíce silné kávy

Pracovní postup:

Mouku, máslo, cukr a žloutky zpracujeme dohromady na hladké těsto. Zabalíme ho do potravinové fólie a dáme do druhého dne odležet do chladničky.

Pak těsto vyválíme na pomoučněné pracovní desce a vykrajujeme čtverečky nebo jiné tvary. Ty klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 170 °C do lehkého zezlátnutí.

Necháme vychladnout.

Mezitím si připravíme krém. Mléko rozmícháme s moukou a na mírném plameni přivedeme k varu. Vaříme za stálého míchání asi dvě minuty, až vznikne hustá kaše. Tu necháme za občasného míchání zchladnout.

Máslo utřeme s oběma cukry a žloutkem a do vzniklé pěny zašleháme kávu. Po lžících přidáváme studenou kaši a vymícháme hladký krém.

Krémem slepujeme cukroví a nakonec ho namáčíme do rozehřáté čokoládové polevy.

Linecké cukroví s pistáciovým krémem

Suroviny:

Těsto:

210 g hladké mouky

140 g másla

50 g cukru krupice

20 g cukru moučka

1 ks žloutek

semínka z vanilkového lusku nebo vanilkový extrakt

1/2 lžičky najemno nastrouhané citronové kůry

Krém:

Dokončení:

hořká nebo mléčná čokoláda

1-2 lžíce smetany ke šlehání

pistácie

Postup:

Z hladké mouky, másla, cukru krupice, moučkového cukru, žloutku, semínek vanilkového lusku a citronové kůry uhněťte těsto. Můžete použít robota s nástavcem typu K, se kterým se těsto dobře vypracuje. Těsto zabalte do potravinové fólie a nechte ho minimálně dvě hodiny, ale nejlépe do druhého dne odpočinout v lednici.Těsto vyndejte z lednice, nechte pár minut v pokojové teplotě povolit a na válu ho vyválejte na cca 2–3 mm silný plát. Z těsta vykrajujte tvary podle vlastního výběru (např. stromečky a srdíčka).

Pečte ve vyhřáté troubě na 170 °C cca 8–9 minut. Upečené tvary nechte několik dní odležet.

Několik dní před Vánoci si připravte náplň. Máslo s cukrem dejte do mísy a nechte ho šlehat, až minimálně zdvojnásobí objem a zbělá. Trvá to několik minut. Poté přidejte pistáciový krém a vše společně prošlehejte. Hotové linecké cukroví namažte krémem a slepte.

Nakonec namočte roh stromečku nebo půlku srdíčka v rozpuštěné čokoládě rozmíchané se smetanou ke šlehání. Čokoládovou polevu posypejte nasekanými pistáciemi.

Linecké cukroví představuje vánoční klasiku. Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock.com

Linecká kolečka s ořechy

Suroviny:

500 g hladké mouky + na podsypání

170 g moučkového cukru

50 g jemně mletých ořechů

250 g másla

2 žloutky

marmeláda na plnění

čokoládová poleva na přelití

poloviny vlašských ořechů na ozdobu

Postup:

Hladkou mouku, moučkový cukr a mleté ořechy odvážíme na pracovní desku, na ně pokrájíme máslo a přidáme žloutky.

Rukama vypracujeme těsto, zabalíme ho do potravinové fólie a dáme nejméně přes noc do chladničky.

Pak na pomoučněné pracovní desce vyválíme plát a vykrajujeme kolečka. Ta klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě předehřáté na 160 °C do lehkého zezlátnutí.

Necháme zcela vychladnout a pak slepujeme marmeládou, poléváme rozehřátou čokoládovou polevou a zdobíme polovinou ořechu.

