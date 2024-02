Chcete ohromit vaši návštěvu skvělou čínou, ale nemáte dostatek času ji připravit? Udělejte tuto úžasnou čínu po česku. Zabere vám pouhých pět minut a budete potřebovat jen jednu pánev. Podívejte.

Klíčem k úspěchu dokonalé číny je správná volba masa. Pokud chcete mít jídlo za pět minut hotové, musíte vybrat minutkové maso. Tím jsou například kuřecí prsa, vepřová pečeně bez kosti nebo třeba vepřová panenka. Maso vašeho výběru řádně umyjte a pomocí nože jej zbavte veškerého viditelného tuku, šlach a blan. Poté maso nakrájejte na malé a jemné nudličky. Následně je potřeba jej rovnou ochutit. To znamená, že přidáte sůl, pepř a nějaké dobré koření, které vám chutná. Poté ještě dochuťte rýžovým octem.

Video recept na českou čínu najdete na Youtube kanále Vaříme s Kubíčkem:

Čas na zeleninu

Nyní je potřeba připravit zeleninu. Vezměte si mrkev, cibulku a cuketu. Mrkev pořádně ostrouhejte a nakrájejte na kolečka. Dávejte pozor, abyste kolečka krájeli co nejtenčí, jinak se vám správně neuvaří a nebudou mít čas dostatečně změknout. Poté se vrhněte na cibulku a zbavte ji kořínků a vnější zavadlé vrstvy. Stejně jako mrkev ji pak krájejte na kolečka. Nyní už je čas na cuketu. Omyjte ji a nakrájejte ji na tenounká kolečka. Ta pak navrstvěte na sebe, a ještě je nakrájejte na tenké nudličky. Nyní se můžete pustit do přípravy omáčky. Vezměte si misku a do té přidejte sójovou, rybí a ústřicovou omáčku, rýžové víno a rýžový ocet. To vše nařeďte vodou. Vznikne vám velice aromatická, vynikající omáčka.

Maso vaší preference si nakrájejte na opravdu malé nudličky, aby se vám stihlo uvařit za minutu.

Připravte pánev a podávejte s láskou

Už máte skoro hotovo. Teď je potřeba si rozehřát pánev na sucho a nastavit na plotně nejvyšší výkon. Po minutě, kdy už bude rozpálená, přidejte dvě lžíce oleje. Nelekněte se kouře, je to tak správně a rozlijte olej po celé ploše pánve. Poté hned přidejte maso. Jakmile uvidíte, že už na pánvi nemáte žádné syrové, hned jej vyndejte a vyklopte na talíř. Nyní se můžete přesunout na zeleninu. Přilijte ještě olej, dokud je pánev horká. Vysypte do ní zeleninu a minutu míchejte. Poté ji nechte na pánvi a zalijte ji vaší aromatickou směsí omáček. Chvíli vyčkejte, než se omáčka trochu odpaří a zhoustne. Poté můžete do pánve opět přidat maso. To bude ještě horké, což znamená, že jej stačí jen promíchat se zeleninou a omáčkou a máte hotovo. Můžete podávat super rychlou a chutnou českou čínu.

