Čínské nudle po česku: Tyto bleskové smažené jsou lepší než z čínské restaurace

Asijská kuchyně se stává u nás stale oblíbenější. Patříte i vy mezi její milovníky? Zkuste si doma připravit smažené čínské nudle, které jsou přímo delikátní! Recept je snadný, rychlý a výsledek si zamilujete. Vybrat si můžete i z několika druhů nudlí.

Nudle jsou součástí každodenního jídelníčku Číňanů již po dobu 4 tisíc let. Během toho vyvinuli nejrůznější podoby nudlí a těstovin, které se odlišují tvarem, surovinami nebo způsobem přípravy. Na smažené nudle se hodí především tři druhy, které jistě znáte. Jsou to pšeničné, rýžové a skleněné nudle. Jaký druh preferujete vy, či zastáváte klasické české vaječné nudle?

Vyzkoušejte smažené nudle s kuřecím masem podle tohoto video receptu:

Rozdílné druhy nudlí

Pšeničné čínské nudle jsou vhodné především do polévek a na samotné smažení. Existuje několik druhů, které se liší pouze tloušťkou i délkou. Skleněné nudle dostaly svůj název podle průhlednosti, kterou po uvaření získají. Velmi často se využívají jako náplň do závitků, ale dají se také velmi rychle osmažit. Rýžové nudle se vyrábějí z rýžové pasty, která neobsahuje žádnou sůl. Na smažení zvolte tenké kulaté, jelikož ty ploché široké se používají spíše do polévek.

Čínských nudlí je několik druhů, ale ne všechny se hodí na smažení. Zdroj: Shutterstock

Krájení zeleniny na nudličky

Na čínské nudle budete potřebovat 400 g kuřecího masa, mrkev, pekingské zelí, pórek, bambusové výhonky, cibuli, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, kari, mletou papriku sójovou omáčku, chilli a 2 vajíčka. Maso nakrájejte na kostičky a okořeňte. Mrkev, pekingské zelí, bambusové výhonky a česnek nakrájejte na malé nudličky, cibuli na kostičky a pórek na kolečka.

Příprava nudlí

V hrnci přiveďte osolenou vodu k varu, do které poté vložte nudle a uvařte dle návodu na obalu. Po uvaření nudle sceďte a nechte okapat. Mezitím rozpalte hlubokou pánev, do které nalijte olej. Krouživými pohyby rozprostřete olej po celé pánvi.

Během smažení nudle pravidelně míchejte, aby se nepřipálily. Zdroj: Shutterstock

Smažení veškerých ingrediencí

Do rozehřáté pánve nasypte pokrájenou cibuli a přidejte česnek. Po chvilce smažení k nim přidejte i maso. Jakmile se maso propeče, nasypte do pánve nakrájenou zeleninu. Po pár minutách přidejte okapané nudle a sójovou omáčku. V druhé pánvičce udělejte míchaná vajíčka, která nakonec přidejte ke smaženým nudlím. Hotové čínské nudle můžete s chutí podávat!

Zdroje: apetitonline.cz, toprecepty.cz