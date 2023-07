Jak na čirý vývar: Babička měla úžasný trik, přidávala pár kapek známého nápoje

Masový vývar je takový malý grál zdraví. Dokáže postavit na nohy, když se o někoho pokouší nachlazení. Příjemně zahřeje, ale je to i jídlo, které dokáže pohladit duši. Nejčastěji se dělává drůbeží. Spousta lidí s láskou vzpomíná na poctivý domácí slepičí vývar od babičky. A právě ony uměly vždy ten nejdokonalejší, nezakalený a chuťově nepřekonatelný. Na bezvadně čirý vývar totiž používaly malý trik. Naučte se jej také.

Silný vývar je lahůdka. Když k němu přičtete trochu masa, čerstvou zeleninu a domácí nudle nebo drobení, překoná jej jen máloco. Dojem však dokáže pokazit barva vývaru, občas se prostě stane, že ač uděláte vše správně, nezůstane krásně čirý, ale zakalí se. Naše babičky měly jednoduchý trik, jak z této šlamastiky vybruslit, zkuste jej také.

Bílky jako první volba

Důmyslný způsob, jak se zbavit zákalu, má michelinský kuchař. Způsob je velmi jednoduchý. V podstatě stačí jen vyšlehat bílky. Co s nimi pak udělat? Na to se podívejte na videu:

Bílky jsou skutečně jako kouzlo. Pomáhají vyčistit i ten nejvíce zakalený vývar. Pokud se vám ale nechce pracovat s vejci, nebo je nemáte, protože jste je použili třeba při přípravě domácích nudlí, máme pro vás ještě jiný trik.

Nalijte do vývaru lžičku vodky, zákal se ztratí. Zdroj: Photosiber / Shutterstock.com

Cibule na krásnou barvu

Nádhernou sytou barvu dodá polévce cibule. Ostatně ta patří do základu. Až budete příště vývar připravovat, žlutou cibuli neloupejte, pouze ji důkladně omyjte. Slupka pustí barvu do vývaru a ten bude krásně nažloutlý. Sílu barvy můžete ještě zvýraznit, když slupku mírně osmahnete a cibuli zkaramelizujete. Tu pak nechejte v polévce vyvařit. Dejte však pozor, abyste cibule nepřipravili příliš mnoho, je sladká, mohla by mírně změnit chuť polévky.

Krásnou barvu dodá vývaru a zkaramelizovaná cibule a slupky. Zdroj: Evgeniya369/Shutterstock.com

Jakou vodou zalévat?

Vývar můžete připravit prakticky z jakéhokoliv masa. Zalévejte maso v hrnci vždy vodou studenou a pomalu přiveďte k varu. Stálicí a opravdovou lahůdkou je již zmiňovaný z domácí slepice. Chuťově skvělý a výrazný je ale i kachní vývar. Silný vývar vám zajistí i hovězí oháňka. Netradiční chuť, ovšem na podporu kloubů plný kolagenu, je zase skvělý vývar z vepřových nožiček.

Zapomenutý trik našich babiček

Tento trik vás asi překvapí, ale čirou barvu vývaru získáte, pokud do něj přidáte lžičku vodky. Ano, skutečně máme na mysli alkohol. Vývar promíchejte a nechte ještě provařit, aby se alkohol vypařil a nezůstalo po něm v polévce vodkové aroma.

