Císařská bábovka: Ve Vídni si na ní pochutnávají už 100 let. Snadná a úžasná

Jestli je nějaký český moučník skutečně klasický, pak je to bezpochyby bábovka. Tato sladká dobrota se peče už po staletí a do dnešních dní je stále neuvěřitelně populární a objevuje se na mnoha stolech napříč Evropou nejen k nedělní kávě. Receptů na její přípravu existuje bezpočet, jeden z nich jim ale kraluje. Už jste ochutnali císařskou bábovku?

Zdroje: YouTube.com, jimeto.cz, angiesweb.com

Bábovka patří v Evropě k těm nejpopulárnějším a zároveň nejstarším moučníkům. A to nejen díky tomu, že skvěle chutná, ale také pro svou jednoduchost na přípravu. Upéct ji zvládne opravdu naprosto každý a nezáleží vůbec na tom, zda si zvolí klasickou třenou, tvarohovou, jablečnou, anebo třeba císařskou. Právě poslední zmíněná varianta je nesmírně oblíbená v Rakousku, kde se připravuje už více jak sto let. A je k tomu dobrý důvod. Je totiž naprosto výtečná!

Kde se vzala bábovka

Kde přesně se bábovka vzala, není tak docela jasné. V zemích, jako jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo se ale připravuje už stovky let. První zmínky o ní se objevují už ve spisech z 15. století.

Záhadou je také její název, o kterém nikdo pořádně netuší, jak vlastně vznikl. Podle některých pověstí se tomuto moučníku říká bábovka, protože ji rády pekly staré ženy. Anebo jim minimálně nejvíce chutnala. Jiní pro změnu hovoří o tom, že pojmenování vzniklo na základě jejího typického tvaru, který měl údajně připomínat tvář staré „báby”. Jestli se ovšem některá z uvedených variant zakládá na pravdě, se už zřejmě nikdy nedozvíme.

Bábovka je absolutní klasikou. Zdroj: Shutterstock

Bábovka podle přítelkyně císaře

Jak plynul čas a bábovka se postupně pekla ve více a více domácnostech, lidé si její přípravu a postup začali, jak je zvykem pochopitelně i u dalších pokrmů, přizpůsobovat k obrazu svému. Některým se zalíbilo přidávat do těsta tvaroh, jiným šlehačku. Objevovala se také bábovka mramorová, olejová, ořechová, jablková a mraky dalších a dalších variant.

A před více jak sto lety byl také zveřejněn recept herečky Kateřiny Schrattové, přítelkyně rakouského císaře Františka Josefa I., na velmi bohatou bábovku s mnoha komponenty, které se dodnes neřekne jinak než císařská bábovka. A právě i dodnes je nesmírně populární a podle mnohých strčí všechny ostatní bábovky hravě do kapsy.

Rakouská císařská bábovka

Jak připravit císařskou bábovku, se můžete podívat ve videu:

Ještě než se pustíte do přípravy těsta, nachystejte si formu, ať se s jejím vymazáváním nemusíte později zdržovat. Vymažte ji máslem a namísto mouky ji vysypte plátky mandlí. Ty na upečené bábovce budou nejen skvěle vypadat, ale ještě přidají i na její chuti.

Na císařskou bábovku si připravte tři větší mísy. Do první z nich prosejte 150 gramů hladké mouky a 150 gramů polohrubé mouky společně s 1 a půl lžičkou prášku do pečiva. K suché směsi přidejte také 80 gramů nasekané čokolády a 80 gramů nasekaných vlašských ořechů. V druhé míse utřete 300 gramů másla pokojové teploty s 1 sáčkem vanilkového cukru, 300 gramy moučkového cukru, špetkou soli a 2 lžičkami citronové kůry.

A v poslední míse vyšlehejte 6 celých vajec. Dejte si přitom záležet a šlehejte je opravdu dlouho, aby nabyly na objemu a byly plné vzduchových bublinek. Stejně tak jako máslo, i vejce by měly být pokojové teploty. Když totiž pracujete s ingrediencemi rozdílných teplot, těsto má tendenci hrudkovatět.

Nakonec obsahy všech tří mís spojte. K utřenému máslu přidejte část mouky a část vajec a zamíchejte. A takto postupujte do doby, než se vše spojí v jedno hustější těsto. To pak s pomocí lžíce nandejte do připravené formy a dejte bábovku péct na 50 až 60 minut do trouby vyhřáté na 170 °C. Po upečení nechte bábovku zchladnout a případně ji poprašte moučkovým cukrem.