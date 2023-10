Na první pohled císařský trhanec nevypadá nějak vábně. Nenechte se však zmást. Když ho ochutnáte, lepší dezert byste pohledali.

Původ císařského trhance je nejistý a koluje o něm spousta legend. Ale v každé z nich figuruje jeden hlavní hrdina – rakouský císař František Josef I. Jeden z nejvěrohodnějších příběhů vypráví o císaři, který odjel na lov do Alp. A protože brzy padla noc, ubytoval se v kraji zvaném Salzkammergut. K večeři si dal oblíbený pokrm dřevorubců "Holzfällerschmarren", který ještě místní kuchař zjemnil trochou vajec, mléka a hrstkou rozinek. A výsledek? Vzácný strávník byl z jídla tak nadšený, že ho chtěl servírovat i ve svém paláci. A tak vznikl kultovní dezert, který je v Rakousku známý jako Alpský Kaiserschmarrn, tedy císařský trhanec.

Ve videu autorky Sweet&Easy se můžete inspirovat tradičním receptem na Císařský trhanec. Sledovat ho můžete na kanále YouTube:

Šlehání, šlehání a zase šlehání

Nejlepší na této specialitě je, že není nějak časově ani finančně náročná. A na rozdíl od klasických palačinek nevyžaduje přílišnou zručnost. Zkrátka, tuto dobrotu zvládnete, i když jste naprostý kulinářský začátečník. Tak se do toho pusťte. Odklepněte tři vejce a oddělte žloutky od bílků. V jedné míse vyšlehejte tuhý bílkový sníh. V druhé míse vyšlehejte žloutky a 100 g cukru. Poté do hmoty postupně zapracujte 150 g polohrubé mouky a 300 ml mléka. Máte hotovo? Pak do žloutkového základu přidejte vyšlehaný sníh. Těsto lehce promíchejte, aby tvořilo kompaktní směs.

close info Profimedia zoom_in Císařský trhanec vypadá na první pohled jako nepovedená palačinka nebo omeleta.

Opékačka na másle

Na pánvi rozehřejte 20 g pravého másla. Jakmile začne bublat, nalijte na něj půlku těsta, kterou vzápětí posypte trochou rozinek. Nakonec na ně nalijte druhou část těsta. Počítejte s tím, že císařský trhanec není klasická palačinka, ale spíš její tlustší bratr. Proto není žádoucí, aby se opékal po stranách po částech – tedy trhancích.

close info Profimedia zoom_in Hotový dezert pocukrujte.

Paráda na talíři

Jednotlivé části trhance naservírujte na talíř a posypte je moučkovým cukrem. Císařský trhanec je výborný se švestkovým kompotem. Můžete ale použít jakýkoliv jiný kompot, třeba třešňový, broskvový, jablečný nebo hruškový. Výborný je i s čerstvým nebo mraženým ovocem. Kdysi byl trhanec považován za normální jídlo jako třeba švestkové knedlíky. Dnes se z něj stal spíše dezert pro mlsné jazýčky. Dopřejte si ho jako sladkou snídani nebo svačinku.