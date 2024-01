Díky smažení můžete mít jídlo na talíři během pár minut. Jenže za trest pak musíte vydrhnout pánev. A to už tak radostné není. Co dělat, abyste si usnadnili práci?

Lososa dnes můžete koupit skoro v každé samoobsluze. Jde o zdravou rybu, která dodá vašemu tělu spoustu bílkovin, vitaminu B, minerálů a hlavně omega 3 a 6 mastné kyseliny. Tenhle koktejl živin udělá dobře vašemu mozku, očím, kloubům a cévnímu systému. Podle vědeckých výzkumů jsou pravidelní konzumenti lososa méně nemocní a mají menší riziko kardiovaskulárních onemocnění, Alzheimerovy choroby a dalších neduhů.

Autor videa Kuchyně z Lidlu vám ukáže, jak si připravit pečeného lososa s rajčatovým protlakem. Více na kanále YouTube.com.

Ryba na talíři

Proto spojte příjemné s užitečným a alespoň jednou nebo dvakrát týdně si dejte rybu. Lososa připravíte poměrně snadno. Vyzkoušet můžete recept kuchařského mága Zdeňka Pohlreicha, který zvládne každý. Jak na to: Na pánvi rozehřejte olivový olej a opečte na něm lososové filety, vždy z každé strany. Máte? Pak si vezměte další pánvičku, na které pomalu rozehřejte 100 g másla. Přidejte do něj 2 lžíce nadrceného kmínu, 1 lžíci muškátového oříšku, 1 nakrájený stroužek česneku a trochu nasekané pažitky.

close info Profimedia zoom_in Losos je plný výživných látek.

Máslový přeliv

Máslovou směs zlehka promíchejte a nechte dusit dvě minuty na mírném ohni. Poté pánev odstavte a soustřeďte se na servírování. Filety dejte na talíř, přelijte máslovou směsí a nakonec dokořeňte solí či pepřem. Lososa můžete podávat s vařenými, pečenými nebo šťouchanými bramborami. Chybu neuděláte ani se zeleninovým salátem, dušenou zeleninou (třeba směsí brokolice, mrkve, květáku). Zajímavou přílohou k téhle tučné rybě jsou i batáty, těstoviny nebo rýže. Ano, čtete správně – rýže! Tato zásobárna přírodního proteinu je ideální volbou pro ty, kteří šetří kalorie a touží zhubnout.

close info Profimedia zoom_in Losos výborně chutná i se salátem.

Na co nezapomeňte

Aby ryba byla dostatečně šťavnatá, nezapomeňte jí ochutit šťávou z citronu. Případně můžete rybu ozdobit plátky tohoto kyselého ovoce. A nezapomeňte na jednu důležitou maličkost: Losos velice rychle chladne! Proto s jídlem neotálejte a pusťte se do něj co nejdřív. Taková rybí bašta totiž jednoznačně stojí za to!

close info Profimedia zoom_in Losos se výborně hodí i s fenyklem.

Něco pro gurmány:

Pokud se chystáte mít lososa k jídlu častěji, můžete si jednotlivé pokrmy ozvláštnit zeleninou nebo kořením. Ryba velice dobře chutná v kombinaci s červenou cibulkou, koprem fenyklovou natí, zelenou petrželkou, chilli papričkami, čerstvým tymiánem, oreganem či pažitkou.

