Jak čistit zanesené plíce kuřáků: Vyrobte si nápoj ze tří detoxikačních potravin

Kouření je zlozvyk snad většiny lidí. Málokdo ví, jak strašně ničí plíce. Pokud se zrovna rozhodujete s kouřením seknout, ideální je zapracovat na očistě svého těla. Přinášíme vám návod, jak si vytvořit přírodní detoxikační nápoj.

Přírodní recept na pročištění plic – ingredience

Přírodní recept na pročištění plic je velmi jednoduchý. Skládá se pouze ze čtyř ingrediencí.

Na přípravu potřebujete:

zázvor, dvě čajové lžičky kurkumy, 100 až 200 gramů cukru, 400 gramů cibule a přibližně jeden litr vody

Přírodní recept na pročištění plic – postup

Postup je následující. Vodu v hrnci přiveďte k varu a přidejte cukr. Pokud nemáte rádi sladké, klidně ho vynechejte. Není nezbytný. Místo cukru můžete také použít med, jenž by se do celé směsi přidával až na konec.

Očištěný zázvor nastrouhejte na struhadle a přidejte do vody, kam následně přidáte i kurkumu a nakrájenou cibuli. Jakmile voda začne vřít, oheň ztlumte. Vařte, dokud se voda z poloviny nevypaří. Vypněte a nechte vychladnout.

Zázvor Zdroj: shutterstock.com

Domácí medicína pomůže pročistit plíce

Tekutinu pak sceďte přes cedník do skleněné nádoby. Tu umístěte do ledničky. Berte po dvou polévkových lžících dvakrát denně, a to po dobu 14 dnů. Ideální je brát domácí medicínu ráno před snídaní nalačno a pak po večeři.

Zázvor a kurkuma

Zázvor zabraňuje hromadění hlenu a napomáhá jeho vylučování. Kurkuma je pro změnu antibakteriální a má protizánětlivé účinky. Cibule pomáhá odkašlávat a napomáhá správné funkci dýchacích cest. Plíce mohou být po letech kouření úplně zničené, takže nápoj přijde jistě vhod.

„Některé škodliviny z tabákového kouře se v plicích ukládají, a to hned od první cigarety,“ uvedla pro OnaDnes.cz doktorka Eva Králíková z Ústavu hygieny a epidemiologie a Centra pro závislé na tabáku.

Cibule je malý zázrak. Zdroj: Shutterstock.com

S každou cigaretou své tělo ničíte víc a víc

„Kouřením jsou plíce zasaženy nejvíc, i když cigaretový kouř poškozuje úplně všechny části těla včetně cév, ledvin, mozku, kostí nebo chrupavek,“ vysvětlila.

„Například už po čtyřiadvaceti hodinách od poslední cigarety klesá riziko infarktu, a to asi o třetinu. Do roka dokonce o polovinu,“ dodala lékařka. Tak už típáte poslední cigaretu?

Zdroje: OnaDnes.cz, alternativnimagazin.cz