Proč naše babičky míchaly citronovou kůru s cukrem. Tenhle trik je k nezaplacení

Citronová kůra velmi často končí v koši, což je velká škoda. Stejně jako vnitřek citronu, tak i jeho kůra obsahují spoustu důležitých látek, které jsou pro tělo velmi prospěšné. Vyzkoušejte metodu našich babiček a citron s cukrem, je to skvělá vychytávka!

Příjemně aromatická vůně citronu se často používá do různých pokrmů od sladkých zákusků po zeleninové saláty. Při pečení se spíše preferuje citronová kůra, která udělá s chutí moučníku zázraky. Co když ale zrovna nemáte nakoupené citrony? Uchovávejte si citronovou kůru v cukru, budete ho tak mít neustále po ruce. Je to snadné a geniální!

Citronový cukr si můžete připravit podle tohoto video receptu, kde uvidíte postup krok za krokem:

Citrony důkladně opláchněte

Pokud chcete využít citronovou kůru, jsou na to nejlepší bio citrony, které nejsou ošetřeny žádnými chemickými postřiky. Pokud ale citrony nekupujete v bio kvalitě, pak je dobré naložit je na několik minut do jedlé sody a pak kůru opláchnout a důkladně očistit ještě před tím, než citrony začnete používat. Tím kůru zbavíte alespoň částečné chemie, která je na ně stříkána. Po samotném očištění se tak již můžete vrhnout na strouhání či loupání kůry.

Citronový cukr

Na přípravu citronového cukru použijte nastrouhanou kůru, která zajistí cukru nejsilnější aroma. Kůru smíchejte v misce s cukrem a nechte stát 2-3 dny. Poté směs rozmixujte, čímž dostanete hladký citronový cukr. Stejně tak můžete vyrobit i pomerančový nebo limetkový cukr. Používat ho můžete při pečení, do mléčných dezertů, salátů nebo limonád. Lze ho skladovat rok, aniž by hrozilo jeho zkažení.

Citronovou kůru nevyhazujte! Je skvělá při pečení. Zdroj: Shutterstock

Kandovaná kůra z citrusů

Už jste někdy slyšeli o kandované citrusové kůře? Pokud ne, o hodně přicházíte. Je to naprostá lahoda, kterou si můžete připravit v pohodlí domova. Kůru z citronů nakrájejte na tenké proužky a dejte vařit na 15 minut do vody. Poté kůru vyjměte, do hrnce nasypte 100 g cukru na 100 ml vody a po zamíchání dejte opět vařit.

Až se cukr v citronové vodě rozpustí, přidejte uvařenou kůru a vařte dalších 30 minut. Po uplynulé době dejte kůru na plech, kde ji nechte uschnout. Jakmile bude kůra suchá, obalte ji v moučkovém cukru. Hotovou kandovanou citronovou kůru můžete podávat jako sladkou tečku.

Kandovaná citronová kůra je nevšední lahůdka. Zdroj: Shutterstock

Kůra proti ztvrdnutí

Zajímalo vás někdy, proč naše babičky dávaly k cukru citronovou kůru? Máme pro vás vysvětlení! Pokud dáte citronovou kůru k hnědému cukru, nebude hrozit jeho ztvrdnutí ani zhrudkovatění. Stačí tedy přidat pouze malý kousek do nádoby s cukrem a budete mít vystaráno!

