Naložte citrony do soli: Tajný trik světových šéfkuchařů

I když citrony a limetky zná každý, není to u nás běžně rostoucí ovoce, a i v jeho přípravě a konzumaci se máme stále co učit. V jižnějších zemích, kde se sklízí citrony ze stromů po kilech, je jejich nakládání běžné a receptů tucet. Ani naše jazýčky však novými chutěmi nepohrdnou.

Nakládané citrony: Ingredience jako žádná jiná

Neznáte nakládané citrony? Vyzkoušejte neobvyklé pikantní či sladkokyslé naložené plody citrusů.

Nakládané citrony nejsou jen jedny. Ve světě, a hlavně všude tam, kde citrony a limetky rostou ve velkém, si místní obyvatelé oblíbili mnohé způsoby úpravy všemožných citrusových plodů. Citrony se nakládají do soli i nálevů, nakrájené, ale také vcelku. Přidávají se do jídel, salátů, ale také se jedí jako nakládané plody společně s pečivem a sýry. Objevte hořko kyselou i slanou chuť nakládaných citrusů. I doma si je dokážete jednoduše připravit. Jen pamatujte, že je nutné používat chemicky neošetřené citrony.

Malé nakládané citrony jsou měkké a jedí se i s kůrou. Zdroj: Profimedia

Základní recept na nakládání citronů

Na jednoduchý recept budete potřebovat následující ingredience:

7 chemicky neošetřených citronů

1 šálek soli

1 polévkovou lžíci cukru

1 lžičky celého pepře

Jak naložit citrony?

Citrony pořádně omyjte horkou vodou, stejně tak jako půllitrovou zavařovací sklenici s víkem. Následně rozřízněte na šestinky nebo silnější plátky šest citronů a sedmý rozpulte, vypeckujte a vymačkejte z něj šťávu.

Vrstvení do sklenice začíná troškou soli, na kterou položte vymačkaný citron. Pak do sklenice dejte všechny nakrájené citrony a vše zasypejte solí, cukrem i kuličkami pepře a na závěr zalejte vymačkanou šťávou. Sklenice by měla být plná tak, aby citrony nevykukovaly ze směsi ven. Takto připravený obsah dobře uzavřete a nechejte při pokojové teplotě odležet 1 až 3 měsíce.

Nakládaná zelenina i citrony jsou obyvklé na severu Afriky. Zdroj: Profimedia

Oblíbené variace naložených citronů

Chcete zkusit různé varianty nakládaných citronů? Aniž byste měnili jednoduchý postup, ozvláštněte nakládané citrony jinými kořeněnými kombinacemi. Příště je můžete dochutit kuličkami koriandru a bobkovým listem či troškou hrubě podrcených čili papriček. Citrony chutnají také v kombinaci s indickými směsmi koření, rozmarýnem, ale také skořicí. Receptů je tolik! Inspirujte se marockou, egyptskou, indickou, čínskou, ale také středomořskou kuchyní.