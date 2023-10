Sůl a citron. Tuhle kombinaci možná dobře znáte. Citron se solí se používá také k úklidu, ale tentokrát jde o něco docela jiného. V soli můžete citrony naložit, aby vám vydržely po celý rok.

Proč sypat do citronu sůl? Sůl je jedna z nejzákladnějších potravin, která se odjakživa používala ke konzervaci. Příliš slané prostředí je agresivní a nežádoucí mikroorganismy v něm nemají šanci přežít. Díky tomu se již velmi dávno v lidské historii používala sůl k uchovávání potravin na později. Zdokumentované je použití soli ke konzervaci ryb ve starověkém Egyptě, masa i ryb v Číně, ale také zeleniny a ovoce v Římě.

Podívejte se na příspěvek, který pro vás připravila Melissa K. Norrisová. Uvidíte citrony nakládané křížovým řezem, ale také v celku. I tak totiž vydrží.

Zdroj: Youtube

Přidejte i koření

Klasický křížový řez dostane sůl ještě hlouběji do plodu a tím je zaručeno, že ani uvnitř nedojde k žádaným neblahým změnám. Tento recept, který je běžný například v Itálii, patrně pochází ze severu Afriky a Středního východu, kde však nenakládají velké citrony, ale jejich příbuzné žluté či nazelenalé limetky. Často se přidává do soli také další koření, nejčastěji hrubě mleté chilli papričky. Nicméně nakládání citronů a limet se rozšířilo daleko za okolí Středozemního moře společně s orientální a středomořskou kuchyní, které jsou oblíbené ve všech koutech světa. Do soli se přidávají různé druhy koření a samozřejmě i recepty se mírně odlišují.



Pikantní chuť

Nakládané fermentované citrony jsou poměrně pikantní, velmi výrazné, ale v podstatě použitelné jak v tepelně upravovaných, tak studených pokrmech. Najdete je tedy nejen v receptech na přípravu mas a dušených zeleninových pokrmů, marinád i salátů nebo kuskusu. Nakládané citrony jsou typické pro marockou kuchyni a místní klasiku kuřecí tagine s citrony a olivami. Kombinace s chilli je téměř explozivní a hodí se velmi k tvarohovým sýrům. V Itálii se nakládané citrony používají do dezertů i do omáčky k těstovinám.

Skvělý lék

I když se chuť citronů změní, je stále velmi výrazná, ale již nehořká. Citrony neprocházejí tepelnou úpravou a zachovávají si nejen vysoký obsah vitaminu C, ale také antioxidanty. V zemích, kde se takto citrony a limety připravují, jsou považovány za skvělý lék na žaludeční problémy i příznaky nachlazení. Takto naložené patří k fermentovaným potravinám, které jsou významné pro obsah probiotik.

