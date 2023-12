Chcete vědět, co se stane, když bude citron reagovat ve vařícím mléce? Pokud si chcete vlastnoručně vyrábět domácí tvaroh, máme pro vás praktický a jednoduchý recept.

Patříte mezi milovníky lahodného tvarohu? Zkuste si jej vyrobit v pohodlí domova. Je to jednoduché a obavy nemusí mít ani žádný začátečník. Budou vám stačit pouhé dvě ingredience, a to mléko a citron. Pak už jen chvilku trpělivosti, než tvaroh samovolně vznikne.

Na přípravu se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Einfaches Rezept:

Zdroj: Youtube

Luxusní tvaroh během chvilky

Vyměňte kupovaný tvaroh za domácí, jistě neprohloupíte. Nejenže bude kvalitnější, ale bude i mnohem lépe chutnat. Budete potřebovat pouze 1 l mléka a 1 lžíci citronové šťávy. Pokud byste chtěli, je možné dodat i trochu nasekané petrželky nebo bylinek.

Vyrobte si domácí tvaroh, je vynikající!

Postup přípravy

Nalijte připravené mléko do hrnce společně s výše uvedeným množstvím citronové šťávy a začněte směs pozvolna zahřívat. Občas jemně promíchejte, mléko se brzy začne srážet a tvořit větší bílé kousky. Mléko ohřejte na 50 až 65 °C. Ve výsledku se syrovátka zcela oddělí a v hrnci budete mít čirou tekutinu a bílé hrudky. Pak nádobu odstavte a celý obsah přeceďte přes plátýnko nebo husté sítko. A vynikající tvaroh je na světě. Skladovat ho můžete v uzavřené nádobě v lednici po dobu několika dnů.

Syrovátku nevyhazujte

Bylo by škoda nevyužít také syrovátku, která je vhodná do některých sladkých moučníků nebo do chleba. Přestože je poměrně tučná, je velmi ceněná pro svůj obsah proteinů. Kromě jiného podporuje růst svalstva, což ocení každý sportovně založený jedinec.

Nemáte citron? Využijte kefír

Vynikající tvaroh si můžete připravit také pomocí kefíru. Tentokrát budete potřebovat 1 l mléka a stejné množství kefíru. Jedná se o skvělou kombinaci, kdy kefír značně urychlí zkysání mléka. Mléko v hrnci dejte opět ohřívat, tentokrát až téměř k varu. Jakmile se na povrchu začnou dělat bublinky, hrnec odstavte a tenkým proudem pomalu přilévejte kefír. Následně obsah jemně promíchejte, nechte pracovat, vychladnout a ztuhnout. Tvaroh opět zachyťte do sítka, aby odtekla syrovátka.

Tvaroh lze vyrobit také pouze z mléka.

Tvaroh pouze z mléka

Pokud náhodou doma nemáte ani citron, ani kefír, vystačíte si i se samotným mlékem. Připravte si 2 l mléka, z něj vznikne zhruba 400 g tvarohu. Nechte stát mléko po dobu 1 až 3 dnů na teplém místě, postupně bude kysnout. V tomto případě ho nemusíte ani míchat. Jak poznat, že je už mléko dostatečně kyselé? Opět se vytvoří pevné hrudky a syrovátka. Zkyslé mléko pak přelijte do hrnce a pomalu ho ohřejte na mírném stupni plotýnky, za chvíli se v něm začne tvořit tvaroh, a to asi po 10 až 15 minutách. Pak hrnec odstavte, ale nechte ho v blízkosti tepla dalších 10 až 15 minut. Nakonec oddělte tvaroh a syrovátku.

