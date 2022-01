Proč je skvělý nápad právě teď zamrazit citronovou kůru?

Citrony patří mezi ovoce, jejichž největší sezóna je právě v zimním období. Ty, které dozrávají ve Středozemí během zimy mají nejvíce vitamínů. Uchovejte si jejich sílu po celý rok! Stačí je teď zamrazit.

Žluté kyselé plody jsou malým velkým zázrakem v době, kdy padá sníh a teploty se pohybují pod bodem mrazu. Pro zdraví nemůžete víc udělat, než jíst citrony, a to včetně jejich kůry. Zlepšují trávení a pomáhají shodit přebytečná kila, kůra pomáhá při bolesti v krku nebo hlavy, vitamin C posiluje imunitu. Díky svým esencím také léčí záněty.

Pořádná zásoba

Nejprospěšnější je citron, který je čerstvý, a to platí i o citronové kůře. Nejlepší je proto zkonzumovat citron hned. Dalším řešením je zmrazení, citronovou kůru tak můžete používat jako koření, a to kdykoli si vzpomenete. Stačí si přes zimu udělat pořádné zásoby. Nastrouhaná kůra se hodí ve sladké kuchyni, je nedílnou součástí mnoha moučníků a dezertů, ovšem používá se i při vaření slaných pokrmů - je skvělá pod maso, ryby, do pomazánek a nejrůznějších nápojů.

Citronová kůra se hojně používá v italské kuchyni. Zdroj: Shutterstock

Zmrazte ho celý

Citron v BIO kvalitě omyjte vlažnou vodou a kůru najemno nastrouhejte. Přesypte ji do sáčku nebo plastové nádobky, dobře uzavřete a vložte do mrazáku. Vždy když budete potřebovat, stačí vidličkou naškrábat potřebné množství. Citronovou kůru si můžete zamrazit i v menších dávkách, stačí je dát do malých sáčků. Strouhat můžete i nahrubo, a to buď struhadlem nebo speciální škrabkou. Ostrouhaný citron pak vymačkejte a pokud šťávu nespotřebujete, naplňte ní tvořítka na led. Šťávu tak budete mít kdykoli po ruce. Zamrazit ostatně můžete i celý plod. Dobře citron omyjte, nechte ho přes noc v misce s vodou a jedlou sodou nebo octem. Druhý den ho osušte, vložte do plastového sáčku a uložte do mrazáku. Mražený citron pak můžete strouhat a přidávat do nejrůznějších pokrmů, smoothie, zmrzliny, salátů či nápojů.

Citron můžete zamrazit i celý. Zdroj: Shutterstock



