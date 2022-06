Proč dávat citronovou kůru do mrazáku. Chytré hospodyňky to dělají

Horké letní dny jsou tu a voda s citrónem je to nejlepší osvěžení, to ví každý. Ale víte, že můžete dále zužitkovat i kůru od citrónů v domácnosti? Poradíme vám jak!

Všichni víme, že citróny jsou velmi zdravé ovoce, které v létě osvěží a v zimě dodává tělu vitamín C, který posiluje imunitu a brání nás tak před chřipkou a nachlazením. V létě zase taková voda s citrónem nejlépe uhasí žízeň a ještě navíc osvěží.

Věděli jste ale, že můžete kůru z citrónu použít i jinak? Třeba pro kosmetické účely. Stačí z ní jen vyrobit prášek, díky kterému dodáte své pleti vitamín C a ta bude svěží, fit a zářivá. A jak tento zázračný prášek vyrobit? Je to naprosto snadné!

Dejte citrónovou kůru do trouby

Důležité je používat citróny v BIO kvalitě s neošetřenou kůrou, anebo ovoce před použitím vložit alespoň na hodinu do roztoku jedlé sody či octa. Citrónovou kůru pak můžete vložit do trouby a usušit na pečicím papíru na 200 °C, dokud kůra úplně nevyschne. Pak hoďte kůru do mlýnku na koření a připravte si z ní prášek. Tím máte vlastně hotovo. Pak už si ho stačí přidat do vašeho oblíbeného krému a úspěch je zaručen.

Jinak lze sušenou citrónovou kůru zachovat i na zimu. Nechte ji vcelku a dejte do uzavřených sklenic. V zimě ji pak vytáhněte a připravte skvěle vonící pečený čaj plný vitamínů nebo ji jistě využijete i do jiných receptů.

Citrónová kůra v krému vyčistí a osvěží pleť. Zdroj: Shutterstock.com / Ariusz Nawrocki

Citróny lze dávat i do mrazáku

Kůru nebo celé citróny lze dát i do mrazáku. Než je ale budete používat, vždy je nechte pořádně rozmrazit. Malé množství pak nastrouhejte a přidávejte do dezertů, smoothies či koktejlů, uvidíte, že tím nápoje okamžitě získají novou chuť. I taková kandovaná citrónová kůra je skvělá do nejrůznějších receptů, hlavně se hodí při pečení moučníků.

Usušená citrónová kůra je skvělá i k masu. Ideálně kuřecímu. Až budete péct kuře, nakrájejte usušenou citrónovou kůru na kousky a přidejte ji do pekáče. Nezapomeňte na mořskou sůl a rozmarýn. Výsledek bude exkluzivní.

Citrónová kůra je velmi aromatická. Nebojte se tedy v zimě hrst kůry dát na topení, celým bytem se ponese opojná vůně citrónů.

