Domácí mlsání k televizi: Fantastická zdravá rychlovka téměř bez kalorií

Máme pro vás skvělý tip na mlsání k televizi. Namísto nezdravého popcornu či brambůrek vás jistě dokonale uspokojí pochoutka, jejíž základní složkou je cizrna. Vyzkoušejte a určitě nebudete litovat! A ke všemu je hotová bleskem.

Občas si u dobrého filmu každý rád zamlsá. Ale proč do sebe cpát nezdravé pochutiny plné soli, nezdravých tuků a často i chemických dochucovadel? Mnohem lepší je vyrobit si zdravou domácí dobrůtku vlastnoručně! Vždy víte, z čeho je a co opravdu obsahuje. Tentokrát to pojďte zkusit s cizrnou, která je v posledních letech konečně populární i v našich končinách!

Inspirovat se můžete v následujícím videu:

Cizrna má pestré využití

Tato velice zdravá luštěnina je velice bohatá na hodnotné živiny. I proto se konečně objevuje i v našich kuchyních. Je velmi dobře stravitelná, málo kalorická a má velice pestré využití. Můžete ji přidávat do salátů, těstovin, polévek, různých pomazánek, ale i omáček a gulášů.

A určitě existuje mnoho dalších způsobů, jak je možné cizrnu využít. A když vám nějaká náhodou zbude, můžete si z ní udělat zdravou večerní pochutinu, kterou možná doma velice příjemně překvapíte a budete ji připravovat brzy znovu.

Cizrna má lehce oříškovou chuť. Zdroj: YouTube

Cizrna hraje mezi luštěninami prim

Možná znáte tuto luštěninu pod názvem římský hrách. Jedná se o velká kulatá žlutá až žlutohnědá zrna, které mají lehce oříškovou chuť. Cizrna je oblíbená především v kuchyních Blízkého a Středního Východu, kde se z ní připravují tradiční jídla jako například humus, různé kaše a využít ji lze i jako přírodní jíšku. Z cizrny se také vyrábí bezlepková mouka s vysokou biologickou hodnotou.

Recept na slané cizrnové "křupky"

Budete potřebovat 1 sklenici či konzervu sterilizované cizrny. Sceďte ji a nechte řádně okapat. Následně k ní přilijte 2 polévkové lžíce olivového oleje a řádně promíchejte. Poté okořeňte přísadami, které máte rádi. Můžete použít i namíchané směsi. Trochu osolte, opepřete a přidejte třeba kari a trochu chilli, pokud máte v oblibě pikantní chuť. Opět cizrnu se všemi přísadami pečlivě promíchejte.

Takto ochucenou cizrnu vysypte na plech vyložený pečicím papírem, rovnoměrně ji rozvrstvěte po celé ploše a vložte do předem předehřáté trouby. Pečte na 180 stupňů cca 40 až 45 minut podle vaší trouby. Zkrátka do křupava.

Ve 100 g cizrny je pouhých 360 kcal. Zdroj: shutterstock

Jaké má cizrna přínosy pro zdraví

Pokud patříte mezi ty, kteří si rádi dopřejí občasné mlsání, ale nechtějí přibrat, cizrna je pro vás ideálním řešením. Zařaďte ji proto pravidelně i do svého běžného jídelníčku. Ve 100 gramech obsahuje pouhých 360 kcal.

Zároveň je cizrna velmi zdravá, což je dáno vysokým podílem bílkovin, sacharidů a vlákniny. Obsahuje užitečný škrob, esenciální aminokyseliny lysinu, vitamín B15 neboli kyselinu pangamovou a například významnou nenasycenou mastnou kyselinu linolovou. Z minerálů je zastoupeno hlavně železo a vápník. Zároveň obsahuje antioxidanty, které zpomalují procesy stárnutí a rakovinové bujení.

Zdroje: www.varilamysicka.cz, www.vimcojim.cz, www.spektrumzdravi.cz