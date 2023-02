Kapání do polévky: Babička měla úžasný trik s cedníkem. Vyzkoušejte ho

Polévka je grunt. Zahřeje vás, zasytí a dodá vám plnou dávku energie. Aby bylo jídlo hutnější, můžete do ní přidat kapání. O co jde a jak ho uděláte levně a rychle?

Řídká polévka je fajn, ale tak pro ty, kteří se chtějí osvěžit. Pro hladové je potřeba ji pořádně zahustit, aby byla sytější a zahnala kručení v břiše. Naše babičky proto do polévek přidávaly ovesné vločky, klasickou domácí jíšku nebo strouhaný brambor.

Na sváteční oběd pak přišly na řadu nudle (samozřejmě domácí) nebo krupicové či játrové knedlíčky, které z polévky udělaly jeden velký gurmánský zážitek. Co můžete ale dělat vy, když nemáte dostatek času a řídká polévka už bublá v hrnci? Jedním z osvědčených vychytávek do polévky podle našich babiček je do polévek a vývarů přidat kapání. O co jde?

Těsto na kapání

Jde vlastně o klasickou zavářku do polévky, kterou vykouzlíte poměrně rychle a levně. Jak na to? Do většího hrnce nasypte libovolnou mouku. Můžete použít hladkou, hrubou, polohrubou nebo klidně i dětskou krupičku. Pak přidejte vejce, sůl a trochu vody nebo mléka. Aby těstíčko mělo zajímavější barvu i chuť, můžete do něj přihodit i koření (například muškátový oříšek) nebo nasekanou čerstvou nať petržele, libečku či pažitky. Kapání by mělo být přiměřeně husté, aby vytvořilo pevnější útvary. Pokud ho uděláte řídké, okamžitě se v polévce rozvaří a svou funkci nesplní.

Kapání můžete mít hotové za pár minut. Podívejte se ve videu na postup:

Dávkování do polévky

Zavářka svůj název získala podle toho, že do polévky kape. Těstíčko tedy můžete nalít do vroucího vývaru přes vidličku (konkrétně přes její otvory) nebo použít struhadlo, cedník či haluškovač. Díky rovnoměrným otvorům bude mí kapání hezký tvar. Pokud ale chcete to nejpohodlnější řešení, použijte mkrotenový sáček. Těsto nalijte dovnitř pytlíku, odstřihněte roh a směs do horkého pokrmu rychle nadávkujte. Zavářku nevařte moc dlouho. Postačí jen dvě minuty a můžete předkrm ihned podávat.

Zavářka dodá polévce sytost. Zdroj: Profimedia

Znáte drožďové kapání?

Už jste někdy slyšeli o drožďovém kapání? Droždí seženete v každých potravinách za pár korun. A je to věc, která umí s vaším zdravím doslova zázraky. Nejenže podpoří trávení, srdce, činnost ledvin a jater, ale oceníte ho i v případě, kdy potřebujete zlepšit pleť, vlasy nebo nehty. A tady je možnost, jak propašovat droždí do vašeho jídelníčku.

Drožďové kapání vytvoříte tak, že na oleji rozpustíte nadrobené droždí. Směs přidáte do misky, kde ji smícháte s vejcem, kořením a několik lžícemi krupice. Pak už stačí těstíčko nalít do polévky a vitaminová bomba je na světě.

Kapání si připravíte rychle a snadno. Zdroj: Profimedia

