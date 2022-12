Univerzální salát speciálně na chlebíčky: Skvělá chuť, ideální konzistence

Jsou některé gastronomické pochoutky, které vznikly přímo v tuzemsku, a jedná se tedy o českou specialitu. A k nim se řadí obložené chlebíčky. Zahraniční turisté je mají již více než sto let za místní raritu. Co na ně dát, když chcete absolutní klasiku?

Nastal konec prosince, tedy období, kdy se doma připravují obložené chlebíčky poměrně často. Ať už se jedná o čas vánoční či slavení konce roku na Silvestra. A nejvíce údajně chutnají na Nový rok právě ty z předešlého večera.

Tedy v případě, že nebudete muset dělat další, protože budou všechny snězené. Chlebíčky jsou oblíbené jako rychlé občerstvení pro svou různorodost, kombinaci chutí a také svůj originální design, který může působit velmi slavnostně.

Chcete trochu klasiky? Inspirujte se na videu zde:

Obložený chlebíček je česká rarita

Jedná se o druh studeného pokrmu, který je tvořen z vekového pečiva a je doplněn mnoha dalšími ingrediencemi. Nejprve se někdy potírá máslem nebo sýrem a následně různými pomazánkami či saláty, na něž se originálním způsobem kladou další potraviny. Nejčastěji se využívají uzeniny, maso, sýry, vajíčka a zelenina či ovoce. K významným slavnostním akcím se připravují tzv. kanapky neboli koktejlové chlebíčky, které jsou podstatně menší velikosti.

Originální chlebíčky vynalezl Jan Paukert počátkem 20. století v Praze. Zdroj: Shutterstock

Originální chlebíčky vynalezl Jan Paukert počátkem 20. století v Praze. Jeho první chlebíčky se původně prodávaly v Paukert Deli, které se brzy stalo oblíbeným místem slavných herců z nedalekého Národního divadla. Mezi jejich zbožňovatele patřil například Hugo Haas i prezident Masaryk. A jak vypadaly? Byly obložené na bramborovém salátu plátkem pražské šunky a sýra ementál, kousky natvrdo uvařeného vejce, čtvrtinou rajčete a pár kolečky uherského salámu.

Lahůdka je oblíbená dodnes

I v současné době jsou chlebíčky základem téměř všech slavností, oslav a narozenin, a to v nekonečném množstvím druhů. Ten pravý český by měl být na salátě. Vsaďte proto na klasiku a udělejte si letos ten správný univerzální salát, bez kterého nejsou chlebíčky to pravé ořechové.

Univerzální salát na obložené chlebíčky

Klasika, která vám vyjde zhruba na 60 chlebíčků. Kořenovou zeleninu, tedy 100 g mrkve, stejné množství, celeru a petržele dejte uvařit do osolené vody. Mezitím si oloupejte 800 g uvařených brambor a postrouhejte je na hrubém struhadle. Stejně tak to udělejte i s povařenou zeleninou. Přidejte pokrájených 250 g kyselých okurek, zbavených šťávy. Vmíchejte 500 g strouhaného šunkového salámu nebo šunky pokrájené na tenké kostičky či plátky a lehce osolte.

Salát na chlebíčky prostě patří, ale měl by jim být uzpůsoben svojí konzistencí. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Poté si buď ze žloutků a oleje můžete vyšlehat domácí majonézu, anebo lze využít i kvalitní koupenou. Zhruba 400 g majonézy přidejte do zeleninového salátu společně se 150 g sterilovaného hrášku. Na závěr dochuťte trochou mletého pepře, 1 lžičkou plnotučné hořčice a stejným množstvím moučkového cukru. Kdo má rád, může přidat 2 lžičky worcesteru. Poté vše řádně promíchejte a můžete salát mazat na chlebíčky.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty.cz, www.labuznik.cz