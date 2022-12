Tohle si v zimě denně přidávaly do čaje naše babičky, aby nebyly nemocné

Čaj zahřeje na těle i na duši. Jaké druhy čaje vám nejvíce prospějí a co do čaje přidat pro zdraví?

Jedna legenda tvrdí, že první čaj objevil čínský císař Šen-nung před pěti tisíci lety. Od té doby se pije v hojné míře. V čem je tahle obarvená horká voda tak výjimečná? Podle vědců je to hned z několika důvodů.

Černý čaj obsahuje (stejně jako káva) kofein. Tahle chemická sloučenina povzbuzuje nervový systém, srdce, plíce, mozek a trávení. Zároveň odstraňuje únavu, zlepšuje bystrost a koncentraci. Existuje však i celá řada bylinných čajů s nejrůznějšími pozitivními účinky na lidský organismus. Které druhy čajů byste měli pít v zimních měsících co nejčastěji a proč?

Zázvorový čaj

Co umí: Zázvor je přírodní „zahřívadlo“. Má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a protiparazitické vlastnosti. Proto je skvělým lékem na imunitu a také pomáhá při kašli a nachlazení. Se zázvorem by se to však nemělo přehánět. Pokud zázvor zkonzumujete v nadbytečném množství, může podráždit sliznici v žaludku. Zázvor není vhodný ani pro malé děti a těhotné ženy.

Příprava: Ze zázvorového kořene odkrojte cca 5 cm velký špalíček. Oloupejte ho, nastrouhejte nadrobno, zalijte vodou a vařte 15 minut. Hotový čaj zceďte, ochuťte citronem, medem, skořicí nebo hřebíčkem. Pijte ho horký.

Heřmánkový čaj

Co umí: Jste zimomřiví? Pak si určitě uvařte heřmánkový čaj. Je sice mdlejší chuti, ale zaručeně vás zahřeje. Obsahuje totiž látky, které podporují pocení. Zároveň v něm najdete přírodní lék proti zánětům, stresu a trávicím obtížím.

Příprava: Dvě lžičky sušeného heřmánku spařte 250 ml horké vody. Nechte ho louhovat maximálně 10 minut. Pozor, nenechávejte ho dlouho louhovat, pokud na něj zapomenete, může mít hořkou pachuť. Čaj dochuťte medem. Denně si dopřejte tři šálky.

Heřmánek je sověžujcí a rozpouští chlad. Zdroj: Profimedia

Lipový čaj

Co umí: Cítíte se unavení a bez energie? Lipový čaj vás „nakopne“. A nejen to, kromě zahřátí také slibuje úlevu při horečce, kašli nebo rýmě. Proto byste ho měli mít ve své kuchyňské výbavě.

Příprava: Hrst květů lípy spařte vroucí vodou a nechte 10 minut louhovat. Poté čaj dochuťte medem, citrónem a můžete pít.

Černý čaj

Co umí: Na rozdíl od toho zeleného vás skutečně zahřeje. Obzvlášť, když si ho vyberete v té pravé verzi. Dobrý je třeba indický černý čaj masala, který obsahuje prohřívací koření.

Příprava: Do 0,6 l vody vložte 3 sáčky obyčejného černého čaje. Pak přidejte 3 lžíce přírodního cukru a 1 směs koření Chai Masala. Směs povařte 6 minut a poté přilijte 0,3 litru plnotučného mléka a znovu přiveďte k varu. Nápoj sceďte přes síto a servírujte horký.

Čaj se zázvorem má zahřívací je skvělý s medem. Zdroj: Profimedia

Domácí pečený čaj

Podívejte se na video, jak si ho snadno připravit doma:

Co umí: Zahřeje vás a dodá vám porci vitaminů a minerálů. Vyrobíte si ho sami a užívat si ho můžete celou zimu.

Příprava: Do misky dejte borůvky, nakrájený pomeranč, švestky, jablko, hrušku. Ovocnou směs nasypte do pekáčku, přidejte k ní paličku skořice a badyán a pečte v domácí pekárně 1 hodinu a 10 minut. Výslednou směs zceďte, nadávkujte do zavařovaček a zavíčkujte. Zavařeniny nechte odpočívat dnem vzhůru. Na jeden hrnek čaje dávkujte 2 lžičky, které vzápětí zalijete horkou vodou. Je to dobrota!

Co si do čaje přidávaly naše babičky

Přidejte si v zimě do čaje různá zahřívací koření. Dobrou volbou jsou skořice, kardamon, pelyněk, pepř, kurkuma, badyán, fenykl nebo lékořice.

Máte rádi černý čaj? Kromě pytlíčku s černým čajem do něj dejte i sáček zeleného. Propůjčí mu jemnost. Pozor, zelený čaj nelouhujte příliš dlouho, postačí 2 – 3 minuty.

Zdroje: www.montanahappy.com, www.primanapady.cz, www.youtube.com