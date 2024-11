Potřebujete uvařit mléko, ale předem už vám vstávají hrůzou vlasy na hlavě? Mají proč, vždyť mléko dokáže ve vteřině vykypět a budete mít o práci na dlouhé minuty postaráno. Úklid takového nepořádku není nic příjemného. Pojďme se podívat na několik možností, jak tomu zabránit. Jde to.

Proč vlastně mléko při vaření “utíká” z hrnce? Nejde samozřejmě o žádné kouzlo, ale o logické vyústění biologických procesů v kombinaci s čistou fyzikou. Jestli jste nedávali ve škole pozor právě v hodině, kdy se probíralo utíkající mléko, můžeme si připomenout, že mléko kromě vody obsahuje vysoký podíl bílkovin a tuků.

Zatímco voda se při dosažení bodu varu mění v plyn, tedy vytváří bubliny, bílkoviny vytvoří na jejich povrchu tenkou vrstvičku, která páru udrží uvnitř. Taková bublina nepraskne jen tak lehce a tvoří se vrstva pěny, která se brzy převalí přes okraj hrnce. Velmi zjednodušená teorie je tedy jasná, ale co s tím?

Pomalu, ale jistě

Jednou ze spolehlivých, ale časově trochu náročnějších, možností, je pomalé vaření mléka. Zapněte sporák jen na poloviční výkon a nezapomeňte mléko stále promíchat od chvíle, kdy se začne skutečně zahřívat. Tím předejdete tvorbě velkého množství bublinek, které by se mohly v závěru vaření stát příčinou velkého problému. Navíc si budete jisti, že se mléko určitě nepřipálí ke dnu hrnce.

Jednoduchý trik s vařečkou

Často využívanou variantou obrany proti sporáku, plnému připáleného mléka, je obyčejná vařečka, kterou jednoduše položíme před horní okraj hrnce. Jak může tak jednoduchá pomoc zabránit přelití mléka? Porušením bublinek, které se dostanou až nahoru se poruší síla, kterou jsou další a další tlačeny do prostoru a my budeme mít vyhráno. Pravdou ale je, že i v tomto případě bude trvat uvaření mléka o trochu déle. Určitě to ale stojí za to, protože zůstane všechno přesně tam, kde jej chceme mít - tedy v hrnci.

Pomůže trocha másla

I když mléko již tuk obsahuje, radí zkušení kuchaři a kuchařky natřít horní okraj hrnce v šířce přibližně jednoho centimetru máslem nebo olejem. Jde stále o stejný princip - porušit stoupající bubliny, respektive jim znemožnit cestu ven z nádoby. Několik kapek oleje můžeme přidat také do samotného mléka, které bude hned lépe “ovladatelné”.

Dejte do hrnce lžíci

Vařečku, nebo jiný podobný předmět, můžeme vložit také přímo do hrnce. Stejně jako v případě položení přes horní okraj bude vařečka, případně lžíce nebo jiná součást kuchyňského vybavení, sloužit jako výborná obrana proti stoupajícím bublinkám vzduchu, obalených bílkovinovou krustou.

Zkuste to i jindy

Dobrou zprávou je, že všechny uvedené metody můžete využít i v dalších případech, jako je třeba vaření těstovin nebo vývaru. Kdykoliv se budete obávat, že by mohla tekutina z hrnce vykypět, vzpomeňte si na tyto jednoduché rady a budete mít po starostech.

