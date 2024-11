Každému se to někdy stane. A někomu dokonce víckrát. Rýže se zkrátka někdy slepí. Podívejte se, jak se tomu vyhnout. Tento způsob vaření rýže používají profesionální kuchaři.

Umět uvařit rýži čistě teoreticky není žádná věda. Ale co naplat, někdy se to zkrátka stane. Má přijet návštěva, vy ještě nemáte připraven předkrm, stůl není prostřený, a vy zrovna vaříte rýži. A rýže se slepí, což znamená, že hostům naservírujete slizký chuchel bílých zrníček.

Máme pro vás však dobrou zprávu, a to, že existují triky, jak se slepené rýži vyhnout. Tento způsob vaření používají zkušení profesionálové, takže se nemusíte bát. Odteď se vám rýže už nikdy neslepí.

Neslepená rýže

Jako první je důležité vědět, jak se z malých bílých a perfektních zrneček stane lepkavý chuchel. Když se rýže začne shlukovat či vypadá gumově, je to výslednicí toho, že každé zrno bylo před vařením pokryto nemalým množstvím škrobu.

To můžete poznat tak, že si na rýži všimnete tenkého filmu, jakoby z křídového prášku. To je škrob způsobený vzájemným třením rýžových zrn o sebe. Naštěstí se ho dá velice lehce zbavit, a to tak, že jej opláchnete. Nevařenou rýži dejte do mísy se studenou vodou, a pomocí rukou promíchejte. Následně přeceďte přes jemné síto, a je vymalováno.

Další problém může být způsoben dobou odpočinku. Když jste u konce s vařením rýže neboli jste rýži vytáhli hned poté, co se vstřebala voda, zvedněte víko. Můžete si všimnout, že je rýže uvařena nerovnoměrně. A to je naprosto v pořádku.

Nejen, že je to v pořádku, je to dokonce správně. Stačí jen, když rýži necháte dostatečně odpočinout. To znamená, že ji odstraníte z ohně, odejmete pokličku, a následně místo pokličky dáte na vrch hrnce složený čistý ručník. Pokličku dejte zpátky a zatlačte. Tím vytvoříte těsnění. Následně už stačí jen čekat 15-20 minut.

Poměr

Další problém, proč se rýže může jevit kašovitá, je poměr. Dosažení správného poměru však nejde hned. Budete potřebovat takzvané cvičné hrnce. Vezměte si rýži, kterou používáte normálně na vaření a vařte rýži v několika hrncích.

Uvidíte, že u každého hrnce bude doba absorpce vody jiná, jelikož ji ovlivňuje jak výška, tak šířka hrnce. Také je důležité si vyzkoušet různá víka, jelikož ta zas ovlivňují odpařování. Vše je o tréninku. Obecně však platí, že na 1 šálek rýže padne 1 šálek vody. Pro dlouhozrnnou rýži je to zas šálek a čtvrt.

