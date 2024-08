Uvařit čaj zvládne každý, ale pustit se do přípravy složitějších kreací už vyžaduje trochu zkušeností a kromě toho také čas, který u sporáku strávíme. Bez hlídání to totiž většinou nejde. Přesto si můžeme práci zjednodušit několika triky, které zajistí, že se tekutina z hrnce hned tak neztratí.

Budeme-li se bavit o základních podmínkách pro vaření pokrmů, pak je samozřejmě nutné připomenout základní nutnost vaření v dostatečném množství vody, a to s ohledem na jednotlivé pokrmy.

Dobře víme, že například rýže nebo těstoviny nasáknou minimálně tolik vody, kolik činí jejich vlastní objem. Navíc je třeba ponořit je do vody tak (ani brambory nejsou výjimkou), aby se mohly volně pohybovat, neslepily se, případně aby se dokonce nenapekly ke dnu hrnce.

Pozor na bubliny

Jakmile je vody dost, můžeme směle zapnout sporák a pak už budeme jen hlídat, aby tekutina nepřetekla. V případě moučných příloh jako jsou těstoviny, nebo masa, z něhož se budou vyvářet bílkoviny, je dohled nad hrncem ještě mnohem důležitější.

Riziko vzkypění je totiž mnohem vyšší, a má to svoje logické důvody. Jak bílkoviny, tak i škroby laicky řečeno zesilují vznikající bubliny, které pak nepraskají tak snadno jako kdyby byla v hrnci jen čistá voda. Jsou pevnější, a tak jednodušeji “utečou” na sporák. A to opravdu nechceme.

Vařte, ale s rozumem

Co tedy proti takové situaci můžeme udělat? V první řadě je třeba naučit se kontrolovat var tak, aby voda sice vřela, ale na samé hranici tohoto stavu. K přípravě potravin to stačí a zamezíme tak riziku nutného vytírání poloviny kuchyně. Jakmile se tedy dostane voda do bodu varu, stáhněte mírně plamen nebo teplotu plotýnky.

Když pokličku, tak tu chytrou

Trochu diskutabilní je použití pokličky, zvláště takové, která by doléhala na hrnec opravdu těsně. V takovém případě by mohlo dojít naopak ke zvýšení tlaku v hrnci a následné bublinové explozi. Proto vždy raději volte poklici s otvorem, u moderních hrnců jsou už takové kryty samozřejmostí. Pára bude moci unikat, ale zbytek zůstane uvnitř hrnce.

close info Aleksei Isachenko / Shutterstock zoom_in Pozor na polévku, aby nepřekypěla

Vařečka přes hrnec? Funguje to!

Vynikajícím trikem je drobnost, která spoustu lidí nenapadne, ale má svoje fyzikální vysvětlení a hlavně funguje. Jde o docela obyčejnou vařečku, kterou položíte přes hrnec. V tu chvíli si můžete být jisti, že neuteče ani bublinka, i když se to může zdát nepochopitelné.

Fyzika to vysvětlí

Jde ale o to, že dřevěná vařečka se neohřívá tak rychle jako její okolí, a tak působí jako kondenzátor par. Bubliny tak snáze popraskají a nebude se jich tvořit tak velké množství. Pokud se snad některá bublina dostane až k samotné vařečce, dojde k jejímu mechanickému poškození, což je přesně to, čeho potřebujeme dosáhnout.

Trocha oleje to spraví

Jinou možností je porušení povrchového napětí vody, které je nutné právě k tvorbě bublin. Zvolit můžeme třeba trochu oleje nebo máslo, které přidáme do vody. Omastek se usadí na povrchu kapaliny a změní její vlastnosti k naší spokojenosti.

Vracíme se zpět v čase

Není to složité, jen je třeba znát některé drobnosti, o kterých dobře věděly už naše babičky. S jejich pomocí pak budete brzy vařit stejně dobře jako ony samy a rodina se bude těšit na každé další jídlo.

